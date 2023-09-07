Казахстанские шахматистки сенсационно обыграли Индию и вышли в лидеры командного ЧМ-2023
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Казахстанская женская команда во главе с двукратной чемпионкой мира по блицу Бибисарой Асаубаевой в упорной борьбе сломила сопротивление фавориток турнира, шахматисток из Индии, со счетом 2,5:1,5. После трех ничейных поединков исход противостояния решился за четвертой доской: Амина Каирбекова победила Шри Савиту.
Фото: fide.com
Матч с командой Индии проходил в рамках второго раунда мирового командного первенства. На старте наши шахматистки обыграли сборную Египта – 3:1. Выигрышные очки в копилку казахстанского коллектива принесли Бибисара Асаубаева и Меруерт Камалиденова. Вничью сыграли свои партии Ксения Балабаева и Алуа Нурманова.
Таким образом, после двух туров женская сборная Казахстана возглавила группу А с четырьмя баллами. Впереди казахстанских шахматисток ждут игры с командами Франции, Украины и Грузии.
В другой подгруппе лидируют шахматистки США и Китая, они набрали по четыре очка. Завершится женский командный чемпионат мира 12 сентября.
Ранее в Казахстане утвердили комплексный план развития шахмат на 2023-2027 годы.