Казахстанские шахматистки сенсационно пробились в полуфинал командного ЧМ-2023

В польском Быдгоще прошли четвертьфинальные поединки женского командного мирового первенства 2023 года по шахматам. По его итогам шахматистки Казахстана вошли в список четырех лучших команд соревнований, в напряженном матче обыграв очень сильную сборную Германии, сообщает Zakon.kz.

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Как отмечает пресс-служба FIDE, четвертьфинальная битва между Казахстаном и Германией была самым захватывающим сражением дня. Первая партия между немкой Элизабет Петц и Бибисарой Асаубаевой закончилась спокойной ничьей в 25 ходов. Обмен ударами произошел на второй и третьей досках, где Алуа Нурманова не дала шансов Жозефине Хайнеманн, а наша Меруерт Камалиденова совершила сомнительную жертву пешки, за которую Динара Вагнер наказала безжалостно.

При ничьей на табло все было поставлено на карту во втором дополнительном матче, где все четыре партии дошли до решающего исхода. Нурманова снова выиграла у Хайнеманна, как и Амина Каирбекова на четвертой доске. Далее Бибисара Асаубаева была сильнее Петц, а Динара Вагнер выиграла свою партию у нашей шахматистки. Итоговый счет – 3:1, и мы завоевали путевку в полуфинал ЧМ-2023.



За выход в финал мирового первенства казахстанские шахматистки сыграют с командой Франции, которую уже обыгрывали на групповой стадии. В другом полуфинале сразятся дружины из США и Грузии. По мнению специалистов, ни одна из четырех команд не выглядит фаворитом, у всех есть шансы завоевать "золото" турнира.

