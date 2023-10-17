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Казахстан встретится с Финляндией в отборе на Евро-2024 по футболу

Футбол Матч Казахстан Финляндия Фото: Instagram/kff_team
17 октября в Хельсинки состоится матч отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года по футболу, где в рамках 8-го тура Финляндия принимает сборную Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Данный поединок очень важен для обеих команд, которые еще сохраняют шансы на поездку в Германию, на европейское футбольное первенство будущего года. Поражение в этом матче для каждой из этих сборных затрудняет дорогу на Евро-2024.

И Казахстан и Финляндия настроены на бой, после неудач в прошлом туре, хотят реабилитироваться перед своими болельщиками. Несомненно, гостям будет это очень сложно, но подопечные Магомеда Адиева не планируют просто так отдавать ценные очки.

Футбол Отбор Евро-2024

Фото: Instagram/kff_team

К данному часу оба коллектива имеют в своем запасе 12 очков. Финляндия расположилась на третьей позиции в турнирной таблице группы Н, а наши футболисты находятся одной строкой ниже. Мы уступаем финнам по дополнительным показателям. 

В 7-м туре отборочного цикла на Евро-2024, Казахстан проиграл в гостях Дании – 1:3, а Финляндия также на выезде уступила Словении – 0:3.

Матч между Финляндией и Казахстаном пройдет 17 октября на олимпийском стадионе Хельсинки, начало в 22:00 по времени Астаны.  

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