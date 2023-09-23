"Барыс" опять проиграл "Сибири" в чемпионате КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичный "Барыс" уступил новосибирской "Сибири", сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская команда проводила матч на выезде, пишет Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) – Скленичка – Ножье, Барбер –ЛаБейт – Оберг; Бекетаев – Данияр, Савицкий – Червени – Шестаков; Полохов – Шалапов, Асетов – Омирбеков – Шайхмедденов; Нургалиев – Кайыржан, Мусоров – Борисевич – Логвин.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, у гостей забросил Райли Барбер. Во втором хозяева снова вышли вперед, а в третьем увеличили разрыв, а оформивший дубль Барбер его сократил, но соперник отличился вновь. 4:2 — еще одно поражение казахстанского клуба.



18 сентября "Барыс" разгромил хоккеистов из "Нефтехимика". С этой командой казахстанский клуб сыграет 25 сентября.

