Брат Геннадия Головкина опубликовал фото с дочкой
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Снимки, сделанные на Красной площади в Москве, Максим Головкин опубликовал на своей странице в Instagram.
Подписчики заслуженного тренера Казахстана отметили, что дочь – его копия, и поинтересовались, где вторая наследница. Другие и вовсе передали привет Геннадию:
- "Копия".
- "Фото – огонь".
- "А вторая доча где?"
- "С наступающим! Большой привет чемпиону".
Отметим, что доподле неизвестно, сколько у Максима детей. Он, как и его знаменитый брат Геннадий, тщательно скрывают от представителей СМИ свою личную жизнь.
Но из публикации, сделанной этим летом, можно предположить, что у брата GGG пятеро детей: две девочки и три мальчика.
"Собрать всех вместе – это событие. Заставить смотреть в камеру – подвиг. Заставить улыбаться – вообще что-то!" – писал Максим 4 августа под снимками, опубликованными в Instagram.
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8 сентября 2023 года Геннадий Головкин опубликовал фотографию с братом-двойняшкой Максимом. Под снимком боксер заявил, что возвращается в Казахстан. Подробности по ссылке.