Брат Геннадия Головкина опубликовал фото с дочкой

Брат-двойняшка самого знаменитого казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина Максим, который с 2013 года является заслуженным тренером РК, опубликовал фото с дочкой, сообщает Zakon.kz.

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Снимки, сделанные на Красной площади в Москве, Максим Головкин опубликовал на своей странице в Instagram.

Подписчики заслуженного тренера Казахстана отметили, что дочь – его копия, и поинтересовались, где вторая наследница. Другие и вовсе передали привет Геннадию:

"Копия".

"Фото – огонь".

"А вторая доча где?"

"С наступающим! Большой привет чемпиону".

Отметим, что доподле неизвестно, сколько у Максима детей. Он, как и его знаменитый брат Геннадий, тщательно скрывают от представителей СМИ свою личную жизнь.

Но из публикации, сделанной этим летом, можно предположить, что у брата GGG пятеро детей: две девочки и три мальчика.

"Собрать всех вместе – это событие. Заставить смотреть в камеру – подвиг. Заставить улыбаться – вообще что-то!" – писал Максим 4 августа под снимками, опубликованными в Instagram.

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8 сентября 2023 года Геннадий Головкин опубликовал фотографию с братом-двойняшкой Максимом. Под снимком боксер заявил, что возвращается в Казахстан. Подробности по ссылке.