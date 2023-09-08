Казахстан опустился на 4 место в таблице отбора Евро-2024 по футболу

Сборная Казахстана по футболу ухудшила свое турнирное положение после поражения команде Финляндии в рамках пятого тура отборочного цикла к Евро-2024. Наши футболисты со 2-го места опустились на 4-е, сообщает Zakon.kz.

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Накануне подопечные Магомеда Адиева в Астане минимально уступили футболистам Финляндии – 0:1 – и потеряли лидерские позиции в подгруппе H.





Сейчас казахстанская дружина находится на 4-й строчке, имея в своей копилке 9 очков, 3 победы и 2 поражения.

Осечкой казахстанской команды воспользовались ее преследователи. Дания на своем поле не оставила никаких шансов Сан-Марино – 4:0, а Словения переиграла гостей из Северной Ирландии – 4:2. Благодаря этим победам Дания и Словения обогнали Казахстан, набрав по 10 очков, и располагаются на 2-й и 3-й позициях, соответственно. Во главе таблицы H красуется Финляндия (12 баллов).





Фото: Instagram/kff_team

В 6-м туре, который пройдет 10 сентября, сначала Казахстан на своей арене встретится с Северной Ирландией. Датчане поедут в гости к финнам, а аутсайдеры турнирной таблицы, футболисты Сан-Марино, сразятся у себя дома со Словенией.

Затем эти шесть команд возьмут месячный перерыв. После этого продолжат борьбу за путевку на Чемпионат Европы 2024 года уже в октябре, где Казахстану предстоит два очень сложных поединка на выезде с основными фаворитами подгруппы H: сначала – с Данией (15 октября), затем – с Финляндией (17 октября).