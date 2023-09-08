Гол Месси подарил Аргентине первую победу в отборе на ЧМ-2026

В Южной Америке cтартовали игры квалификационного этапа на ЧМ-2026 по футболу. В дебютном туре действующие чемпионы мира в Буэнос-Айрисе переиграли Эквадор со счетом 1:0 благодаря голу-красавцу своего лидера Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.

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Нападающий аргентинской дружины Месси забил единственный гол в матче отбора ЧМ-2026 с Эквадором. За 12 минут до финального свистка игрок "Интер Майами" удачно использовал стандартное положение, его мяч влетел в ворота соперника впритирку со штангой. Отметившись голом, капитан чемпионов мира был заменен на 89-й минуте на Эксекиэля Паласиоса.

Тем самым в активе Лионеля за 13 последних игр за Аргентину и "Майами" 13 мячей и 5 ассистов.





Между тем Аргентина установила рекордный показатель в истории национальной команды.

Южноамериканская команда не проигрывает 22 поединка подряд в отборочных раундах чемпионата мира. А рекорд на данном континенте принадлежит "пентакампионам", бразильцы 34 матча идут без поражений.

Абсолютным мировым рекордсменом в квалификации мировых первенств является сборная Испании. У нее 66-матчевая беспроигрышная серия, которая началась в 1993 году и закончилась в 2021 году.