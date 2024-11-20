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Передача Месси помогла Аргентине победить Перу на пути к ЧМ-2026

Футбол Победа Аргентины, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 14:05 Фото: Instagram/afaseleccion
Рано утром 20 ноября состоялись матчи 12 тура отборочного раунда к мировому первенству 2026 года по футболу в южноамериканской зоне. Лидер текущей турнирной таблицы, команда Аргентина дома переиграла Перу (1:0), благодаря точному пасу своего капитана Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.

Единственный и победный гол в данном противостоянии на 55 минуте забил Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Лионель Месси.

Здесь стоит обратить внимание, что для капитана чемпионов мира это передача стала 58 голевой в составе сборной Аргентины.

Месси повторил рекорд по количеству результативных пасов и сравнялся с футболистом команды США Лэндоном Донованам, у обоих по 58 голевых передач.

После победы над Перу, Лионель Месси набрал 9 (6+3) очков в 9 матчах отборочного турнира ЧМ-2026. 

По итогам игр 12-го тура Аргентина продолжает уверенно лидировать в таблице южноамериканской зоны, накопив 25 баллов. 

 

На второй строчке располагается Уругвай (20 очков), который сыграл в гостях вничью с Бразилией – 1:1. Призовую тройку замыкает Эквадор (19), обыгравший на выезде Колумбию (1:0). 

Сборная Бразилии пока занимает 5 место в таблице отбора ЧМ-2026, в активе "пентакампионов" 18 баллов.

Тем временем, в Европе определены окончательные места команд в 14 группах Лиги наций УЕФА.

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