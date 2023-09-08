Роман Костомаров снимется в документальном сериале "Киборг"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, жизнь которого в январе 2023 года разделилась на до и после, расскажет о новой жизни с протезами в документальном сериале "Киборг", сообщает Zakon.kz.

Новость о подписании договора о сотрудничестве со спортсменом РБК Life сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier.

"История Костомарова станет отдельной сюжетной линией: он расскажет о своей реабилитации, преодолении трудностей и жизни с протезами", – говорится в сообщении.

Съемки проекта начались 30 июня, всего выйдет три эпизода, каждый из которых повествует о новых технологиях в протезировании и жизни людей с роботизированными конечностями. Герои расскажут о том, как они проходили путь физической и психологической адаптации к своему новому телу.

"Такие проекты важно снимать и показывать зрителям. В первую очередь – это огромная поддержка для людей, столкнувшихся с резким изменением жизни. Это проект, который дарит веру в будущее и дает понимание, что выход есть. Примером наших героев мы хотим показать жизнь, а также подчеркнуть высокие технологии, которые есть в нашей стране". Продюсер Макар Кожухов

10 января 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Вскоре состояние фигуриста ухудшилось, его ввели в медикаментозную кому. Врачи провели несколько операций по ампутации. Точные и правдивые данные о состоянии здоровья спортсмена сообщали только его семье и близким.

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После выписки Роман Костомаров опубликовал несколько видео, в которых показал, как адаптируется к жизни в новых условиях.

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22 августа фигурист впервые после тяжелой болезни и ряда хирургических операций появился на катке в совместном номере с супругой Оксаной Домниной в рамках шоу Ильи Авербуха в Сочи. Зрительный зал стоя аплодировал семейной паре.