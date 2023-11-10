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Роман Костомаров получил первую награду в "новой жизни"

Роман Костомаров получил первую награду в "новой жизни" Фото: Instagram/romankostomarovkrs
Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров, жизнь которого в январе 2023 года разделилась на до и после, получил первую награду в "новой жизни", сообщает Zakon.kz.

Об этом спортсмен рассказал накануне, 9 ноября 2023 года, на своей странице в Instagram.

"Всем привет. Давно не виделись. Вчера (8 ноября. – Прим. ред.) впервые в своей новой жизни получил награду от журнала ОК. Очень рад был всех видеть!!! Было круто и весело", – написал Роман Костомаров.

Он поблагодарил всех за аплодисменты и поддержку.

Фанаты именитого спортсмена в очередной раз осыпали комплиментами его жену Оксану Домнину:

  • "Жене низкий поклон за терпение".
  • "Оксана – великолепная женщина! Настоящий герой, преданная".
  • "Самые лучшие наши! А как мы рады вас снова видеть с нами! Вы идеал во всем и, как я уже много раз говорил, пример!"
  • "Если бы каждая вторая половина познавалась в беде так, как это делает Оксана, – наш мир был бы совершенно иным".

Отметим, что Роман Костомаров получил премию "Главный герой" от журнала ОК.

В конце октября 2023 года Роман Костомаров, перенесший несколько ампутаций, опубликовал в соцсетях видео со своей тренировки, где он качает руки. Подробнее здесь.

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