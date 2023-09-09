Казахстан - Северная Ирландия: прямую трансляцию матча проведут на ЭКСПО

Спортивный фестиваль "Футбол жолы" проведут на площадке ЭКСПО

Спортивный фестиваль будет проходить 10 сентября с 14:00 до 22:00 часов, передает официальный сайт акимата Астаны.



В рамках мероприятия на летней сцене площади перед ЭКСПО будет проходить прямая трансляция квалификационного матча ЕВРО-2024 между сборными Казахстана и Северной Ирландии.

Также перед собравшимися выступит исполнитель M’Dee.

Напомним, матч "Казахстан-Северная Ирландия" состоится на стадионе "Астана Арена". Для удобства болельщиков до стадиона будут курсировать специальные автобусы. Тех, кто приобрел билеты, просят выезжать заранее и планировать свой маршрут с учетом перекрытия дорог.