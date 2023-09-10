Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сборная Казахстана установила уникальное достижение в своей истории

спорт Фото: Акорда
Благодаря победе над соперниками из Северной Ирландии в Астане со счетом 1:0, наша команда набрала 12 очков в группе, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

За более чем 20-летнюю историю участия в отборочных турнирах у чемпионатах мира и Европы, такого результата у наших футболистов не было.

Отметим, что наилучшим достижением дважды было 10 очков.

Ранее сообщалось, что в Астане казахстанская сборная принимала команду Северной Ирландии и одержала победу со счетом 1:0, вернувшись на второе место в своей подгруппе.

Читайте также

Казахстан обыграл Северную Ирландия и вернул себе лидерство подгруппы H

Сборная Казахстана забила первый гол

Токаев пришел на стадион "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную

Елена Беляева
Ирландия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности
Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
супруга Кайрата Нуртаса сделала операцию
Жена Кайрата Нуртаса сделала операцию по увеличению языка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления