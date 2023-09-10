Сборная Казахстана установила уникальное достижение в своей истории

Благодаря победе над соперниками из Северной Ирландии в Астане со счетом 1:0, наша команда набрала 12 очков в группе, сообщает Zakon.kz.

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За более чем 20-летнюю историю участия в отборочных турнирах у чемпионатах мира и Европы, такого результата у наших футболистов не было.

Отметим, что наилучшим достижением дважды было 10 очков.

Ранее сообщалось, что в Астане казахстанская сборная принимала команду Северной Ирландии и одержала победу со счетом 1:0, вернувшись на второе место в своей подгруппе.