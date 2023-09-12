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УЕФА отреагировал на победу и рекорд сборной Казахстана в отборе на Евро-2024

УЕФА отреагировал на победу и рекорд сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 Фото: Instagram/kff_team
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA/УЕФА) прокомментировал победу сборной Казахстана над Северной Ирландией (1:0) в матче отборочного турнира Чемпионата Европы 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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Комментарий размещен на официальном сайте УЕФА:

"Красивый удар Максима Самородова принес сборной Казахстана минимальную победу над Северной Ирландией. В одном из эпизодов его же отчаянный подкат спас хозяев от верного пропущенного гола".

В УЕФА отметили, что "казахстанцы набрали рекордные для себя 12 очков в группе и продолжают борьбу за выход на Евро-2024".

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10 сентября 2023 года прошли матчи шестого тура отборочного раунда Чемпионата Европы 2024 года по футболу в подгруппе H. В Астане казахстанская сборная принимала команду Северной Ирландии и одержала победу со счетом 1:0, и вернулась на второе место в своей подгруппе. Касым-Жомарт Токаев лично поздравил национальную сборную с победой.

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