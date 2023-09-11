Германия впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу

Мужская сборная Германии первый раз в своей истории завоевала золотые медали мирового первенства 2023 года по баскетболу, которые завершился на Филиппинах, сообщает Zakon.kz.

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Сборная Германии в решающем матче за "золото" ЧМ–2023 обыграла команду Сербии со счетом 83:77. Встреча проходила на арене Mall of Asia в Маниле, Филиппины, на глазах у 12 022 болельщиков. Тем самым, немецкая дружина впервые в своей истории стала чемпионом мира.

Ранее немцы ни разу не доходили до финала турнира, лучшим результатом команды были бронзовые медали чемпионата мира 2002 года.





Сербский коллектив снова проиграл финальную битву чемпионата мира, девять лет назад они уступили в решающей встрече команде США. Самым результативным баскетболистом финального противостояния стал разыгрывающий сборной Германии – Деннис Шредер, набравший 28 очков (2 подбора, 2 передачи и один перехват).





Лучшим игроком финала признан Франц Вагнер (Германия), в активе которого 19 очков (7 подборов, 3 перехвата и 2 передачи).







Сотворившая две сенсации по ходу мирового первенства, сборная Канады снова продолжила преподносить сюрпризы. В поединке за третье место "кленовые листья" сломили сопротивление кудесников баскетбольного мяча американцев. Судьба матча решилась только в овертайме, где фортуна улыбнулась канадцам – 127:118.





Канадцы завоевали бронзовые медали чемпионата мира впервые в своей истории. В матче за пятое место Латвия разгромила Литву – 98:63, а за седьмую позицию Словения была сильнее Италии – 89:85.