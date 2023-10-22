"Ордабасы" впервые в истории стал чемпионом Казахстана по футболу

Футбольный клуб "Ордабасы" из Шымкента 22 октября 2023 года досрочно завоевал золотые медали турнира, добравшись до титула чемпиона первый раз в своей истории, сообщает Zakon.kz.

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Коллектив из Туркестанской области в заключительном матче 25-го тура встречался с карагандинским "Шахтером". Для завоевания титула южанам достаточно было набрать всего лишь одно очко, сыграв вничью с гостями.

Однако хозяева поля не захотели ничем не рисковать и поставили задачу обыграть "горняков".

Эту цель южане уже выполнили к 27-й минуте первого тайма, забив в ворота лучшего голкипера страны и "Шахтера" Игоря Шацкого три безответных мяча.

Первую пробоину в сетке ворот карагандинской дружины нашел Айбар Жаксылыков, который красивым ударом головой уже на 4-й минуте открыл счет в этом поединке.

Спустя мгновение Шохбоз Умаров удвоил преимущество южан.

Комфортное состояние "Ордабасы" вскоре сделал Артем Беседин, который забил третий гол в этом матче.

При счете 3:0 команды ушли на отдых. Со стартовым свистком судьи на начало второго тайма гости сократили отставание на один мяч, отличился Тимур Чогадзе.

Победный результат 3:1 не изменился до окончания матча.

Если "Ордабасы" уже гарантировал себе медали высшей пробы, то судьба серебряных наград решится в последнем 26-м туре. За второе место чемпионата КПЛ-2023 спорят "Астана" и "Актобе". 29 октября "столичные" едут в гости к "Шахтеру", а актюбинцы принимают у себя дома "Жетысу".





Из остальных результатов игр 25-го тура первенства КПЛ нужно отметить победу "Кайрата" над павлодарским "Аксу" со счетом 4:1, благодаря чему алматинцы гарантировали себе 4-е место турнирной таблицы нынешнего сезона.

Другие зафиксированные цифры отчетного тура: