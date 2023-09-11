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Сборная Казахстана завоевала "бронзу" Кубка Азии по волейболу

Пляжный волейбол Бронза Кубок Азии Фото: Instagram/committee_sport
Мужская сборная Казахстана по пляжному волейболу заняла третье место в первом раунде Кубка Азии (центральный регион), который проходил в городе Кокс-Базар (Бангладеш), сообщает Zakon.kz.

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На пути к призовому месту сборная Казахстана-1 (Дмитрий Яковлев и Сергей Богату) сначала обыграла команду Казахстан-2 (Нурдос Алдаш и Кирилл Гурин), а затем казахстанская пара одержала победу над хозяевами соревнований – представителями Бангладеш со счетом 2:0.

Далее первая казахстанская сборная в полуфинале Кубка Азии не смогла одолеть команду Ирана-2, уступив ей – 0:2, и обеспечила себе бронзовые награды турнира.

За медали данных соревнований в течение недели свои силы пробовали волейболисты Ирана, Индии, Шри-Ланки, Пакистана, Узбекистана, Непала, Мальдив, Афганистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Бутана и Казахстана.

В финале турнира встретятся команды Ирана и Индии, которые разыграют путевки на отборочный раунд парижской Олимпиады-2024.

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