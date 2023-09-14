Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан в борьбе: кто круче всех на чемпионатах мира

16 сентября в Белграде стартует чемпионат мира по борьбe. Zakon.kz изучил, как за последние 30 лет на этом турнире проявляли себя борцы из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана и кто может похвастаться наибольшим количеством наград.

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Торонто-1993

Первый чемпионат мира по видам борьбы для сборной Казахстана завершился с медалью. Чемпион мира-1989 Даулет Турлыханов вышел в финал в весе до 82 кг, где уступил Хамзе Ерликая из Турции, который только начинал путь к будущему спортивному величию (2 олимпийских "золота", 3 титула чемпиона мира)

Команда Узбекистана вернулась домой с двумя бронзовыми наградами.

Стамбул-1994

Исторический чемпионат мира для нашей страны. Юрий Мельниченко одержал первую крупную победу в карьере, заборов всех в весе до 57 кг. "Золото" первенства мира греко-римлянин завоевал в конце августа, а уже в начале октября снес всех соперников на Азиатских играх.

Сборная Узбекистана покинула Стамбул без наград, зато в активе команды Кыргызстана одна "бронза".

Атланта-1995

Сейчас тренеров сборной вознаградили бы по-царски за такой результат. Тогда его восприняли достаточно спокойно: три "серебра". Юрий Мельниченко проиграл в финале американцу Деннису Холлу. Это поражение в американской Атланте Юрий Васильевич запомнил так хорошо, что через год проедет через американца на пути к "золоту" Олимпийских игр. Еще один "классик" Бахтияр Байсеитов (до 74 кг) уступил в финале французу Ремеру. Не смог пройти хозяина ковра и натурализованный "вольник" Эльмади Джабраилов (до 82 кг). В решающей схватке Кевин Джексон оказался сильнее.

Сборная Узбекистана завоевала в Атланте одну бронзовую награду, а в составе армянской сборной третьим стал будущий спортивный герой Казахстана Мкхитар Манукян.

Красноярск-1997

Триумфаторы Олимпиады в Атланте вновь повторили свой высочайший класс. Юрий Мельниченко снова царствовал в категории до 57 кг у "классиков", а "вольник" Маулен Мамыров завоевал бронзовую награду в категории до 54 кг.

Команда Узбекистана вернулась домой с одной серебряной медалью.

Тегеран-1998

О таком результате сейчас наши борцы могут только мечтать: два "золота".

Мкхитар Манукян завоевал "золото" в весе до 63 кг. Еще один "классик" Бахтияр Байсеитов в категории до 76 кг разметал всех своих соперников.

Сборные Узбекистана и Кыргызстана наград в столице Ирана не завоевали.

Анкара-1999

Предолимпийский чемпионат мира принес нашей команде "золото" и "серебро". Мкхитар Манукян выиграл второе "золото" в карьере, а Юрий Мельниченко в финале уступил представителю Южной Кореи Ким Ин Сабу.

Сборная Узбекистана завоевала "серебро" и две "бронзы", а команда Кыргызстана выиграла бронзовую награду.

София-2001

Тогда казалось, что это случайный сбой. Оказывается, это начало спада, которое длится до сих пор и совпало с резким ростом результатов у соперников-соседей.

Наша сборная не завоевала ни одной медали, а вот команда Узбекистана отпраздновала первое "золото": его завоевал "классик" Дильшод Арипов. Также серебряную медаль в составе узбекской команды выиграл в супертяжелом весе Артур Таймазов: будущая легенда, участник громкого допингового скандала и депутат российской Госдумы.

Москва-2002

Сборные Казахстана и Узбекистана наград не завоевали. А вот команда Туркменистана отправилась домой с "серебром".

Нью-Йорк, 2003

Казахстанскую борьбу попытались спасти при помощи легионеров. Вышло неплохо: две бронзовые награды. Бывший гражданин Грузии Георгий Цурцумия стал третьим в супертяжелом весе у греко-римлян, а экс-россиянин Геннадий Лалиев взял "бронзу" в вольной борьбе в категории до 74 кг.

Соседи, правда, прибавили еще сильнее: у команды Узбекистана два "золота".

Будапешт-2005

Очередной узбекский триумф. "Вольник" Дильшод Мансуров стал двукратным чемпионом мира в категории до 58 кг.

У нашей команды две "бронзы": отличились "классик" Ермек Кукетов (до 55 кг), "вольник" Магомед Куруглиев (до 84 кг).

Сборная Кыргызстана отметилась одной "бронзой".

Гуанчжоу-2006

Не стоит удивляться, что команды Узбекистана и Кыргызстана вернулись домой с медалями, а наша ни с чем.

У узбекских борцов "золото" и две "бронзы", а в кыргызской сборной отличился "серебром" "классик" Канатбек Бегалиев (до 66 кг). Тот самый, которого хотели пригласить выступать за Казахстан, но что-то не срослось.

Баку-2007

В Казахстане стали активно развивать женскую борьбу, пригласили легионеров и во главе сборной поставили опытнейшего Саржана Жаксыбекова. Это принесло свои плоды: Елена Шалыгина выиграла "серебро", Ольга Жанибекова и Ольга Смирнова стали третьими в своих категориях.

Команда Узбекистана выиграла три "бронзы" в вольной борьбе.

У сборной Кыргызстана – "бронза".

Токио-2008

В составе нашей сборной отличилась Жулдыз Ишимова: "серебро". У соседей медалей на этом первенстве мира не было.

Хернинг-2009

Сейчас мало кто вспомнит, но тогда главной звездой нашей сборной был будущий сотрудник финпола Дархан Баяхметов. Он сметал соперников с ковра, его считали главным претендентом на "золото", но в четвертьфинале Дархан получил жуткую травму и прекратил выступление. Впрочем, команда Казахстана тогда выступила хорошо: три "бронзы". Отличились греко-римлянин Нурбахыт Тенизбаев, "вольник" Леонид Спиридонов и Елена Шалыгина в женской борьбе.

Сборная Узбекистана заработала по медали каждого достоинства.

Москва-2010

Сборная Узбекистана снова была лучше. Два "серебра". У кыргызской команды – "бронза". Наши борцы выиграли серебряную и три бронзовые медали. До финала дошла Елена Шалыгина, третьими стали вольник Абдулхаким Шапиев и "классики" Алмат Кебиспаев (это начало его огромного пути на первенствах планеты!) и Нурмахан Тыналиев. Последний в четвертьфинале сотворил сенсацию, победив олимпийского чемпиона из России Хасана Бароева.

Стамбул-2011

Превосходный чемпионат мира для сборной Казахстана: Алмат Кебиспаев дошел до финала, в котором в упорной борьбе проиграл иранцу Ноорози. Бронзовые медали выиграли "вольники" Даулет Ниязбеков, Даурен Жумагазиев, "классик" Нурмахан Тыналиев и Жулдыз Ишимова.

У команд Кыргызстана и Узбекистана наград в этот раз не было.

Альберта-2012

Гюзель Манюрова из Казахстана завоевала "серебро" в категории до 72 кг. Соседи на этом чемпионате мира медалей не выигрывали.

Будапешт-2013

Сборные Казахстана и Узбекистана выступили поистине по-братски: по две "бронзы": в нашей команде трехкратным бронзовым призером мировых первенств стал тяжеловес Нурмахан Тыналиев. Еще одну награду выиграла Екатерина Ларионова.

Ташкент-2014

В домашних стенах сборная Узбекистана завоевала две "бронзы", а наша команда осталась без наград.

Лас-Вегас-2015

У сборной Казахстана ярко проявили себя "классики": в упорной борьбе две "бронзы" завоевали Алмат Кебиспаев и Досжан Картиков. У узбекских борцов – два "серебра".

Будапешт-2016

Сборная Казахстана поборолась успешнее соседей: Нурлан Бекжанов выиграл "серебро" в вольной борьбе, а Айым Абдильдина пополнила копилку наград "бронзой". Команда Кыргызстана отличилась "серебром".

Париж-2017

Казахстанские борцы были близки к "золоту", но увы и ах: в финале свои схватки проиграли Мейрамбек Айнагулов и Демеу Жадраев. "Стариной" тряхнул прославленный "вольник" Акжурек Танатаров: у него "бронза" в столице Франции.

Сборная Кыргызстана вернулась домой с "бронзой", а команда Узбекистана осталась без наград.

Будапешт-2018

Сборная Казахстана выиграла одну серебряную и две бронзовые награды. До финала дошел "вольник" Нурислам Санаев (до перехода в Казахстан был известен в России как Артас Санаа). Свои схватки за "бронзу" выиграли греко-римляне Айдос Султангали и Меиржан Шермаханбет.

В кыргызской команде впервые проявил себя 19-летний Жоламан Шаршенбеков: у греко-римлянина "серебро". Также до финала дошел узбекский борец, этнический казах Эльмурат Тасмурадов. Кроме этого, в активе узбекских борцов бронзовая медаль.

Нур-Султан-2019

Домашние стены помогли сборной Казахстана установить рекорд по количеству наград на одном чемпионате мира, но разрушить двадцатилетнее золотое безмедалье наши борцы не смогли даже в столице родины.

Фото: Instagram/kebispayev67

В активе казахстанских спортсменов три серебряные и пять бронзовых наград. В финале проиграли "вольники" Даулет Ниязбеков и Нуркожа Кайпанов, а также "классик" Корлан Жаканша. Бронзовыми медалями отметились "вольники" Нурислам Санаев, Данияр Кайсанов, а также борцы греко-римского стиля Мейрамбек Айнагулов, Алмат Кебиспаев. У женщин на пьедестал почета поднялась на третью строчку Валентина Исламова.

Сборная Кыргызстана завоевала одну медаль – зато золотую! Историческую победу одержала Айсулу Тыныбекова.

В активе узбекской команды "серебро" и две "бронзы".

Осло-2021

Безоговорочный триумф сборной Кыргызстана: 2 золотые, 2 серебряные, две бронзовые награды!

На этом фоне наши борцы выглядели скромнее: "серебро" Жамили Бакбергеновой, "бронза" вечно молодого Алмата Кебиспаева. Узбекская команда вернулась домой без наград.

фото: Международная федерация борьбы

Белград-2022

И снова победное шествие кыргызских борцов. На этот раз парадом заправляли "вольники" Жоламан Шаршенбеков и Акжол Махмудов. Также сборная Кыргызстана завоевала три "бронзы". Сборную Казахстана спасли выступления Жамили Бакбергеновой ("серебро"), "вольника" Азамата Даулетбекова и "классика" Айдоса Султангали (у них бронзовые награды).

Команда Узбекистана выиграла серебряную и бронзовую награды.

instagram/akzhol_makhmudov

Итоги

К старту чемпиона мира в Белграде сборные подошли со следующими показателями:

Узбекистан: 6-11-20

Казахстан 5-19-33

Кыргызстан 5-4-12

Очевидно, что казахстанская борьба в последние годы если не находится в упадке, то близка к этому. А вот соседи явно на подъеме, особенно команда Кыргызстана. Посмотрим, как изменится ситуация к концу сентября.