Чемпионат Казахстана по видам борьбы стартовал в Алматы
1 декабря в Алматы начался чемпионат Казахстана по видам борьбы. Открыли республиканский турнир борцы греко-римского стиля, сообщает Zakon.kz.
Первые медали будут разыграны в весовых категориях до 55, 63, 72, 77, 82 и 130 кг.
ЧРК продлится до 6 декабря. Соревнования проходят в спортивном комплексе Almaty Arena.
Ранее сборная Казахстана блистательно завершила Исламиаду-2025. 56 казахстанских атлетов из 97 вошли в число призеров VI Игр исламской солидарности. Как отметили в Министерстве туризма и спорта Казахстана, соревнования проходили под девизом "One nation – бір ұлт" и собрали участников из 57 стран.
