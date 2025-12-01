Чемпионат Казахстана по видам борьбы стартовал в Алматы

1 декабря в Алматы начался чемпионат Казахстана по видам борьбы. Открыли республиканский турнир борцы греко-римского стиля, сообщает Zakon.kz.

Первые медали будут разыграны в весовых категориях до 55, 63, 72, 77, 82 и 130 кг.

ЧРК продлится до 6 декабря. Соревнования проходят в спортивном комплексе Almaty Arena.

Ранее сборная Казахстана блистательно завершила Исламиаду-2025. 56 казахстанских атлетов из 97 вошли в число призеров VI Игр исламской солидарности. Как отметили в Министерстве туризма и спорта Казахстана, соревнования проходили под девизом "One nation – бір ұлт" и собрали участников из 57 стран.