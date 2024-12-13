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Спорт

Салах стал лучшим футболистом ноября в Английской премьер-лиге

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 03:55 Фото: Instagram/liverpoolfc
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим футболистом ноября в АПЛ, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АПЛ, Салах получил награду лучшему игроку месяца в АПЛ шестой раз в карьере. Столько же призов было у Стивена Джеррарда и Криштиану Роналду.

Сейчас рекорд из семи наград принадлежит Серхио Агуэро и Гарри Кейну. Следовательно, до рекорда египетскому форварду "Ливерпуля" осталось получить еще одну такую награду.

В ночь на 11 декабря лидер ФК "Ливерпуль" Мохамед Салах оформил свой 16-й гол в нынешнем сезоне. Вингер "красных" забил пенальти и принес победу над "Жироной" в рамках игр шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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