Объявлен список сборной Казахстана по конькобежному спорту на Олимпиаду-2026

По итогам этапов Кубка мира по конькобежному спорту, которые прошли с 14 ноября по 14 декабря в четырех странах, сборная Казахстана завоевала 12 олимпийских лицензий в данном виде спорта, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба МТС РК, 23 декабря тренерский штаб нашей сборной определил состав спортсменов, которые представят Казахстан в конькобежном спорте на зимних Олимпийских играх 2026 года.

В этот список вошли пять конькобежцев: Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова и Арина Ильященко.

Ранее олимпийский норматив выполнили два отечественных фигуриста – Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина, обеспечив стране две именные лицензии по фигурному катанию. Кроме того, девять лицензий завоевала национальная сборная по шорт-треку.

По итогам рейтингового зачета тренерским штабом были названы следующие спортсмены: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова и Яна Хан.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.