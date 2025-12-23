#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Спорт

Объявлен список сборной Казахстана по конькобежному спорту на Олимпиаду-2026

Конькобежный спорт Состав Олимпиада-2026, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 16:42 Фото: telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
По итогам этапов Кубка мира по конькобежному спорту, которые прошли с 14 ноября по 14 декабря в четырех странах, сборная Казахстана завоевала 12 олимпийских лицензий в данном виде спорта, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба МТС РК, 23 декабря тренерский штаб нашей сборной определил состав спортсменов, которые представят Казахстан в конькобежном спорте на зимних Олимпийских играх 2026 года.

В этот список вошли пять конькобежцев: Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова и Арина Ильященко.

Ранее олимпийский норматив выполнили два отечественных фигуриста – Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина, обеспечив стране две именные лицензии по фигурному катанию. Кроме того, девять лицензий завоевала национальная сборная по шорт-треку.

По итогам рейтингового зачета тренерским штабом были названы следующие спортсмены: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова и Яна Хан.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстан завоевал историческую лицензию на Олимпиаду в Париже
14:08, 24 марта 2024
Казахстан завоевал историческую лицензию на Олимпиаду в Париже
Казахстан выиграл два забега на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
06:56, 23 ноября 2024
Казахстан выиграл два забега на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
Две россиянки переходят в сборную Казахстана по конькобежному спорту
08:12, 13 сентября 2023
Две россиянки переходят в сборную Казахстана по конькобежному спорту
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: