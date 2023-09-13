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"Эмоции зашкаливают!" Игры сборной Казахстана смогли посетить особые болельщики

"Эмоции зашкаливают!" Игры сборной Казахстана смогли посетить особые болельщики Фото: Olimpbet
Казахстанская федерация футбола и Olimpbet организовали посещение главных спортивных событий сезона для резидентов паралимпийского тренировочного центра Астаны.

Инклюзия – важный тренд, который касается не только образования, гендерных и трудовых отношений, но и мира спорта. Казахстанская федерация футбола и популярный букмекер Olimpbet продолжают работу в этом направлении и организовали для болельщиков с особыми потребностями посещение наиболее зрелищных спортивных событий сезона.

Фото: Olimpbet

На играх сборной Казахстана по футболу с Финляндией и Северной Ирландией побывали три десятка посетителей столичного паралимпийского тренировочного центра. Они не только стали свидетелями важнейших для нашей сборной встреч, но и зарядились атмосферой большого спортивного события, которое объединило десятки тысячи людей.

Фото: Olimpbet

После игр особые болельщики делились впечатлениями.

"На игре такого масштаба я был впервые! Эмоции просто зашкаливают. Матч был насыщенным и очень меня вдохновил. Хотелось бы пожелать нашей сборной еще больше побед!" – сказал Нурлан Сыздыков.

Фото: Olimpbet

Анвар Абжанов любит не только смотреть, но и играть в футбол. А на памятной игре с североирландцами он побывал вместе с отцом.

"Просмотр матча изменил мое видение футбола, – говорит Анвар. – Я перенял для себя много новых фишек. Пусть у нашей сборной будет больше ярких и красочных достижений как дома, так и за пределами страны!"

Жанна Алиева поделилась, что воспользовалась этой возможностью, чтобы посетить игру со своими детьми. "Желаю нашей команде в дальнейшем только побед. Алга, Казахстан!" – рассказала Жанна.

Фото: Olimpbet

В Olimpbet подчеркнули, что создание доступной и доброжелательной атмосферы для всех болельщиков – это задача совместная. Только общими усилиями могут быть преодолены барьеры среды и общественного сознания.

"Мы рады, что наше сотрудничество с Казахстанской федерацией футбола развивается и в направлении инклюзии. Большие спортивные события способны объединять людей, независимо от расы, пола и физических возможностей. Очень ценно, что особые казахстанские болельщики могут посещать такие матчи на постоянной основе, и наша компания находится у истоков этих инициатив в стране".Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев

Фото: Olimpbet

"Казахстанская федерация футбола придает особое значение инклюзивному подходу при организации футбольных мероприятий. И нам важно дать каждому болельщику возможность насладиться играми национальных сборных. Благодарим компанию Olimpbet за поддержку в этом направлении", – рассказал директор Департамента маркетинга КФФ Акжан Утешев.

Фото: Olimpbet

"Посещение матчей сборной посетителями ПТЦ получилось интересным и увлекательным и оставило огромный заряд положительных эмоций. Многие люди с инвалидностью не так часто посещают подобные массовые мероприятия. Спасибо Olimpbet и КФФ за организацию и поддержку!"Руководитель паралимпийского тренировочного центра Маргулан Кияков

Визиты на эти игры болельщиков с особыми потребностями стали возможны благодаря специальной программе по инклюзии. Ее инициаторами стали Казахстанская федерации футбола и компания Olimpbet. Ранее партнеры объявили о запуске карт болельщиков, которые позволят особым фанатам посещать домашние матчи сборной.

Фото: Olimpbet

Дальнейшая партнерская работа КФФ и Olimpbet будет направлена на постоянное улучшение условий для всех болельщиков на матчах сборных, а также развитие и совершенствование футбольной среды в стране.

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