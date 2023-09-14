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Выявлены главные фавориты отбора на Евро-2024 с участием сборной Казахстана

Названы фавориты отбора на Евро-2024 Фото: Instagram/kff_team
Популярный футбольный портал Goal опубликовал рейтинг ведущих команд-фаворитов Евро-2024. Во главе списка стоит сборная Франции, которая на прошлом чемпионате Европы проиграла Швейцарии за выход в четвертьфинал, сообщает Zakon.kz.

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За французами следуют английские футболисты, серебряные призеры Евро-2020. Замыкает тройку лидеров сборная Португалии, которая, как и французская команда, проиграла в 1/8 финала прошлого европейского турнира. В топ-5 фаворитов будущего Евро-2024 также вошли Испания и Бельгия. 

Футбол Евро-2024 Отбор

Фото: Instagram/sefutbol

Всего в рейтинге фаворитов Евро-2024 находятся 20 европейских сборных. 

6. Хорватия.

7. Австрия.

8. Германия.

9. Шотландия.

10. Нидерланды.

Футбол Отбор Евро-2024

Фото: Instagram/kff_team

Вторую десятку рейтинга Goal открывает главный конкурент сборной Казахстана в нынешнем отборочном цикле Чемпионата Европы-2024, команда Дании, которая сейчас располагается на второй строчке подгруппы H с 13 очками. Весной датчане сенсационно проиграли подопечным Магомеда Адиева на "Астана Арене" со счетом 2:3. После сборной Дании в рейтинге идут Швейцария, Венгрия, Италия (чемпион Европы-2020) и Турция.

Футбол Отбор Евро-2024

Фото: Instagram/azzurri

В топ-20 сумели попасть еще пять сборных: это национальные команды Сербии, Албании, Чехии, Словении и Словакии. Из этой пятерки Словения – основной конкурент казахстанцев в борьбе за путевку на будущее европейское первенство. Именно словенцы сейчас возглавляют турнирную таблицу подгруппы H: они опережают датчан только по дополнительным показателям. Казахстанские футболисты находятся на четвертой строчке таблицы с 12 баллами. В шестом туре отборочного раунда Евро-2024 наша команда обыграла на своей арене сборную Северной Ирландии со счетом 1:0.

Европейское первенство 2024 года по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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