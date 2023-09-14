Выявлены главные фавориты отбора на Евро-2024 с участием сборной Казахстана
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За французами следуют английские футболисты, серебряные призеры Евро-2020. Замыкает тройку лидеров сборная Португалии, которая, как и французская команда, проиграла в 1/8 финала прошлого европейского турнира. В топ-5 фаворитов будущего Евро-2024 также вошли Испания и Бельгия.
Фото: Instagram/sefutbol
Всего в рейтинге фаворитов Евро-2024 находятся 20 европейских сборных.
6. Хорватия.
7. Австрия.
8. Германия.
9. Шотландия.
10. Нидерланды.
Фото: Instagram/kff_team
Вторую десятку рейтинга Goal открывает главный конкурент сборной Казахстана в нынешнем отборочном цикле Чемпионата Европы-2024, команда Дании, которая сейчас располагается на второй строчке подгруппы H с 13 очками. Весной датчане сенсационно проиграли подопечным Магомеда Адиева на "Астана Арене" со счетом 2:3. После сборной Дании в рейтинге идут Швейцария, Венгрия, Италия (чемпион Европы-2020) и Турция.
Фото: Instagram/azzurri
В топ-20 сумели попасть еще пять сборных: это национальные команды Сербии, Албании, Чехии, Словении и Словакии. Из этой пятерки Словения – основной конкурент казахстанцев в борьбе за путевку на будущее европейское первенство. Именно словенцы сейчас возглавляют турнирную таблицу подгруппы H: они опережают датчан только по дополнительным показателям. Казахстанские футболисты находятся на четвертой строчке таблицы с 12 баллами. В шестом туре отборочного раунда Евро-2024 наша команда обыграла на своей арене сборную Северной Ирландии со счетом 1:0.
Европейское первенство 2024 года по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.