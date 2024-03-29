Фавориты Евро-2024: Лидер – Франция, аутсайдер – Грузия

Популярный футбольный портал Goal составил рейтинг команд-фаворитов будущего Чемпионата Европы-2024, который пройдет на стадионах Германии, сообщает Zakon.kz.

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Эксперты Goal главным фаворитом Евро-2024 считают вице-чемпионов мира – сборную Франции во главе с ее лидером Килианом Мбаппе. Но согласятся ли с этим мнением другие команды, которые попали в подгруппу D с французами – Польша, Нидерланды и Австрия. Дружина Дидье Дешама открывает европейское первенство противостоянием против Австрии 17 июня.

Фото: Instagram/cristiano

Далее в рейтинге фаворитов следуют Португалия с Криштиану Роналду и Бельгия с одним из лучших полузащитников планеты Кевином Де Брюйне.

В топ-10 сборных, которых могут рассчитывать на медали будущего турнира также вошли Англия, Германия, Испания, Италия, Венгрия, Австрия и Нидерланды.

Фото: Instagram/hns_cff

Призеры последних двух мундиалей, футболисты Хорватии расположились только на 11-ой строчке списка фаворитов. Недавние соседи сборной Казахстана в отборочном цикле Евро-2024, представители Дании (12 место) и Словении (18) особо не котируются высокими позициями у специалистов Goal.

Окончательный рейтинг команд, претендующих на медали Чемпионата Европы, выглядит следующим образом: Турция, Украина, Словакия, Швейцария, Чехия, Румыния, Шотландия, Сербия, Польша, Албания и Грузия.

Сборная Грузии, которая сенсационно впервые пробилась на Евро-2024, на взгляд экспертов Goal не входит в список соискателей наград будущего турнира. Подопечные Вилли Саньола летом сыграют в подгруппе F, с дружинами Турции, Португалии и Чехии.

За данный исторический шаг футболистам Грузии вручат государственную награду – Орден Чести.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии, с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10-ти немецких городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.