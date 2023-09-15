Один из лучших вратарей мирового футзала рассказал о готовности к бою с Голландией
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Один из лучших голкиперов в мире футзала поделился своим мнением о настрое коллег на данную игру и важности поединка с голландской дружиной.
Подопечные Кака уже накануне прибыли в Голландию, где сегодня вечером сразятся с хозяевами местной арены. В окончательный состав нашей команды вошли следующие игроки:
Начало матча Нидерланды – Казахстан 16 сентября в 00:00 по времени Астаны. Помимо казахстанской дружины и голландцев, за путевку на ЧМ-2024 борются также сборные Азербайджана и Румынии.
После гостевой встречи наши футзалисты 20 сентября в Алматы примут команду Румынии. Этот поединок пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака, стартовый свисток запланирован на 20:00.