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Один из лучших вратарей мирового футзала рассказал о готовности к бою с Голландией

Футзал Игра Голландия Фото: Instagram/kff_team
В ночь с 15 на 16 сентября в Алмере (Нидерланды) состоится матч отборочного раунда ЧМ-2024 по футзалу, где сборная Нидерландов примет на своей площадке команду Казахстана. За день до игры о подготовке нашей сборной рассказал основной вратарь Игита, сообщает Zakon.kz.

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Один из лучших голкиперов в мире футзала поделился своим мнением о настрое коллег на данную игру и важности поединка с голландской дружиной.  


Подопечные Кака уже накануне прибыли в Голландию, где сегодня вечером сразятся с хозяевами местной арены. В окончательный состав нашей команды вошли следующие игроки:

Начало матча Нидерланды – Казахстан 16 сентября в 00:00 по времени Астаны. Помимо казахстанской дружины и голландцев, за путевку на ЧМ-2024 борются также сборные Азербайджана и Румынии. 

После гостевой встречи наши футзалисты 20 сентября в Алматы примут команду Румынии. Этот поединок пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака, стартовый свисток запланирован на 20:00.  

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