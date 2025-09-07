Али Алиев: Постараемся подготовить сюрпризы для сборной Бельгии

В ночь на 8 сентября 2025 года в Брюсселе (Бельгия) состоится матч отборочного раунда ЧМ-2026 по футболу, где сборная Бельгии примет команду Казахстана, сообщает Zakon.kz.

За день до этого поединка главный тренер сборной Казахстана Али Алиев обозначил готовность своих подопечных к противостоянию с хозяевами поля.

"Нет больших травм и потерь, много энергии и сил отдали на перелет, важно восстановить функциональное и психологическое состояние. Через ротацию выставим игроков, которые будут решать задачи на поле. Довольны состоянием игроков, у нас очень хорошая плеяда нападающих: молодых, дерзких и амбициозных. Каждый из них имеет качества, необходимые современным крайним форвардам. Мы постараемся подготовить сюрпризы для Бельгии. У нас должна быть дисциплина, организация игры и сплоченность коллектива. Ребята выходят против любого соперника без страха, и эти четыре официальные игры это показали. Чуть не хватило удачи, но с таким подходом победы не за горами". Али Алиев

Казахстанская дружина прибыла в Бельгию 6 сентября и в аэропорту Брюсселя ее ждал сюрприз.

К этой минуте команда Бельгии имеет в своем активе 7 очков и третье место в турнирной таблице группы J. Коллектив Алиева накопил всего лишь три балла и располагается на четвертой позиции.

Три дня назад Бельгия на выезде разгромила Лихтенштейн – 6:0, а наши футболисты в Астане проиграли Уэльсу (0:1).

Матч Бельгия – Казахстан начнется в 23:45 по казахстанскому времени, а болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.