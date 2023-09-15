Известного тренера отстранили от футбола на год за оскорбление журналиста

Российский футбольный союз наказал 52-летнего кандидата педагогических наук Леонида Слуцкого за грубые выражения в адрес сотрудника СМИ отлучением от футбола на год условно, а также денежным штрафом, сообщает Zakon.kz.

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Экс-наставник российской сборной Леонид Слуцкий не сможет заниматься футбольной деятельностью в течение года (условно) и оштрафован на 100 тысяч рублей. Такое решение вынес Комитет по этике РФС. Тренера наказали за то, что в одной из программ он назвал представителя спортивной журналистики "19-летним дебилом".

"Поведение Леонида Слуцкого не соответствует требованиям статьи 8 регламента РФС по этике. Ранее он уже получал штраф и условную дисквалификацию. В связи с этим, руководствуясь статьей 4 регламента РФС, решено применить к Леониду Викторовичу Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на один год условно". Андрей Стукалов, председатель Комитета по этике РФС

Леонид Слуцкий – заслуженный тренер России, с 2009-го по 2016 год был главным тренером московского ЦСКА, с которым трижды выиграл чемпионат России, дважды – Кубок России и Суперкубок России. Два года (2015-2016) был главным тренером российской сборной.

После увольнения из казанского "Рубина" в прошлом году Слуцкий больше не работал тренером. У него немалый опыт работы футбольным комментатором. В последнее время он стал частым гостем и ведущим разных футбольных ток-шоу, а месяц назад приезжал в Алматы, чтобы прокомментировать матч любительских команд.

Днем ранее стало известно, что знаменитого тренера сборной Польши по футболу уволили из-за проигрышей.

