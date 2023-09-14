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Знаменитого тренера сборной Польши по футболу уволили из-за проигрышей

Тренера сборной Польши уволили из-за неудач Фото: twitter/LaczyNasPilka
Известный португальский специалист Фернанду Сантуш больше не работает главным тренером футбольной сборной Польши, сообщает Zakon.kz.

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68-летний Сантуш встал у руля польской сборной в начале 2023 года. При нем команда Польши одержала две победы и проиграла три игры в отборочном цикле на Евро-2024.

"Несмотря на то, что мы прекращаем сотрудничество, я благодарен за возможность возглавить сборную Польши. Желаю всего наилучшего команде и ее народу, который так хорошо меня принял, когда я был здесь", – прокомментировал Фернанду Сантуш.

Сейчас поляки занимают предпоследнее, четвертое место из пяти в группе Е, набрав шесть очков в пяти турах. Выше польской команды находятся футболисты Молдовы, Чехии и Албании. Сборная Роберта Левандовски рискует не попасть на Чемпионат Европы будущего года. 

Фернанду Сантуш возглавил польскую сборную после ухода из сборной Португалии, которая на Чемпионате мира-2022 в Катаре проиграла в четвертьфинале марокканцам. 

В начале этой недели также отправили в отставку Ханса-Дитера Флика, занимавшего пост главного тренера сборной Германии.

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