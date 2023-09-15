Казахстанский футболист Зуев перешел в состав команды сербской Суперлиги

Кандидат в сборную Казахстана по футболу Александр Зуев будет выступать в Высшей лиге чемпионата Сербии. Он стал игроком клуба ИМТ, который недавно стал победителем сербской первой лиги, сообщает Zakon.kz.

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Информацию о своем новом футболисте из Казахстана объявил клуб из Белграда в своих соцсетях. Александр в ИМТ наденет майку под десятым номером.

27-летний уроженец Казахстана в начале июня 2023 года получил паспорт нашей страны, сразу попал в состав национальной сборной по футболу и прошел небольшой УТС в Алматы с главной командой. В это же время у него закончился контракт с российским клубом "Крылья Советов", после чего он стал свободным агентом. Рассматривая ряд предложений от разных команд, включая костанайский "Тобол", Александр остановил свой выбор на сербском ИМТ. Рыночная стоимость игрока на футбольном рынке оценивается порядка 900 тысяч евро.

Имеет опыт игры в таких известных российских клубах, как "Рубин, "Химки", "Спартак", "Ростов" и "Крылья Советов". Там он сыграл 168 матчей, где забил три мяча и отметился 15-ю передачами.

Фото: Instagram/kff_team

Александр Зуев 10 лет назад в составе юношеской сборной России стал чемпионом Европы.



Новый клуб нашего футболиста ИМТ только недавно перешел в Высшую лигу Сербии, став чемпионом первого дивизиона. И к этому часу "трактористы" (команда названа в честь завода) после шести проведенных туров сербского первенства идет на 9 месте, набрав 7 очков.

Ближайший свой матч ИМТ проведет в гостях 17 сентября против клуба "Раднички" (Ниш), возможно, в этом поединке и состоится дебют Александра Зуева.