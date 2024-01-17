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Футболист сборной Казахстана Зуев перешел в "Арсенал"

Футбол Игрок Арсенала Фото: Instagram/aleksandr_zuev10
Полузащитник казахстанской сборной Александр Зуев покинул сербский ИМТ. Он стал новым членом российской команды "Арсенал" из Тулы, сообщает Zakon.kz.

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По информации тульского коллектива, 27-летний казахстанский игрок Александр Зуев подписал контракт на ближайшие полтора года. Казахстанец является воспитанником футбольной школы костанайского "Тобола".

Футбол Игрок Арсенала

Фото: vk/pfcarsenaltula

В разные годы он играл за команды российской Премьер-лиги "Спартак" (Москва), "Крылья Советов" (Самара), "Ростов" и "Химки". А перед переходом в "Арсенал" защищал честь сербского ИМТ. За свою карьеру Зуев еще выступал за сборные России различных возрастов, в том числе и за молодежную. В 2023 году дебютировал в составе сборной Казахстана.

Новый клуб Александра Зуева играет в первой лиге российского первенства, где занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков после 20 матчей. 

"Арсенал" начнет свой первый УТС в Белеке с 17 по 29 января. Затем поедет на сборы в Турцию с 1 по 11 февраля. За время зимней паузы тульский коллектив планирует провести 5 контрольных матчей.

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