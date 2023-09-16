Конные выходные в Алматы

16 и 17 сентября на ипподроме "Аргамак" пройдут сразу два турнира по конноспортивным дисциплинам – байге и гладким скачкам.

В ближайший уикэнд алматинский ипподром станет местом проведения конноспортивных соревнований с солидным призовым фондом. Спонсор обоих турниров – самый популярный казахстанский букмекер Olimpbet.

16 сентября в 12:00 на ипподроме "Аргамак" стартует отборочный этап чемпионата Казахстана по байге. Участие в нем примут лучшие наездники страны, победители разделят внушительный призовой фонд 20 900 000 тенге. Гостей заездов ждут розыгрыши призов и выступление Ерболата и Еркина Кудайбергеновых.

А 17 сентября в 12:00 там же пройдут соревнования по гладким скачкам с призовым фондом 25 миллионов тенге. Зрители станут свидетелями 8 скачек на разные дистанции, а также смогут принять участие в розыгрыше ценных призов и конкурсах от спонсора.

Вход на оба турнира свободный. Адрес ипподрома "Аргамак" ул. Омарова, 10а.