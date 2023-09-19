Боксер получил 100 тысяч долларов от правительства за фейковый бой

Боксер-профессионал Майкл Баколе, выступающий в супертяжелом весе, попросил у правительства своей страны – Демократической Республики Конго – 100 тыс. долларов на подготовку к бою, которого не было, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет vringe.com, единственное поражение Майкл Баколе потерпел в 2018 году – в бою с американцем Майклом Хантером.

"Желание взять реванш у Баколе было настолько сильно, что он даже попросил денег у правительства Конго на подготовку: те передали ему наличкой 100 тыс. долларов. Бой якобы должен был пройти 4 марта в Англии, но так и не состоялся", – говорится в сообщении.

На эту новость отреагировал и американский боксер-профессионал Майкл Хантер, за поражение от которого Баколе хотел взять реванш.

"Фейк. Чувак использовал мое имя, чтобы развести свое правительство. Позвоните мне, я расскажу больше". Майкл Хантер

Боец отметил, что никаких контрактов не было, официального предложения он так и не дождался.

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