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Сабина Алтынбекова отвезла родителей отдыхать на Мальдивы

Сабина Алтынбекова отвезла родителей отдыхать на Мальдивы Фото: Instagram/altynbekova_20
Сабина Алтынбекова, которую считают самой красивой волейболисткой Казахстана, опубликовала на странице в Instagram видео с родителями, сообщает Zakon.kz.

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На кадрах, опубликованных 19 сентября 2023 года, папа с мамой именитой спортсменки наслаждаются отдыхом на берегу Индийского океана.

"И если нужно родители, весь мир к вашим ногам я принесу", – написала Алтынбекова в описании к публикации.

Комментаторы отметили, что Алтынбекова похожа на папу. Также пожелали родителям долгих лет жизни. Кроме того, не забыли упомянуть и отсутствие мужа во время отпуска.

Днем ранее, 18 сентября, волейболистка призвала всех заниматься спортом.

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