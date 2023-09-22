Сабина Алтынбекова показала, чем занимается на Мальдивах

Известная спортсменка Сабина Алтынбекова, которую еще считают самой красивой волейболисткой Казахстана, продолжает делиться фотографиями с Мальдивских островов, сообщает Zakon.kz.

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Накануне, 21 сентября 2023 года, именитая казахстанка опубликовала несколько снимков на своей странице в Instagram, в которых показала, чем она занимается во время отдыха.

Под публикацией Алтынбекова отметила, что для нее было честью организовать мастер-класс для гостей отеля, в котором она проживает с семьей. Судя по фото, казахстанка учила отдыхающих играть в волейбол.

Фанаты спортсменки больше всего были восхищены ее фигурой и красотой:

"Красавица".

"Фигура – огонь".

"Королева волейбола".

"Самая-самая красивая".

"Восьмое чудо света! Наша".

"Хочу играть с вами волейбол, хотя даже не знаю, как играть".

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Фотографиями с отдыха Сабина Алтынбекова начала делиться 18 сентября 2023 года. Оказалось, что она проводит отпуск на Мальдивских островах, где не забывает про активность (теннис, гольф, волейбол). С собой на отдых именитая казахстанка забрала родителей.