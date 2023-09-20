Дэвид Бекхэм анонсировал документальный фильм о себе

Английский футболист Дэвид Бекхэм поделился с подписчиками в Instagram радостной новостью: он заявил, что Netflix снял многосерийный документальный фильм о нем, сообщает Zakon.kz.

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Фильм выйдет под названием "Beckham", говорится в сообщении за 19 сентября.

"Разговоры, много историй о карьере и личной жизни, которые я никогда не рассказывал. Кроме того, мои знакомые и родные делятся своими воспоминаниями. Жду не дождусь, когда вы все это увидите", – заявил Бекхэм.

Футбольная карьера Бекхэма началась после подписания профессионального контракта с "Манчестер Юнайтед", в котором он дебютировал в 1992 году в возрасте 17 лет. 16 мая 2013 года он объявил о завершении карьеры футболиста.

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Последнюю в карьере официальную игру Дэвид Бекхэм провел в качестве полузащитника "Пари Сен-Жермен" в матче 37-го тура чемпионата Франции против "Бреста". Англичанин вышел на поле с капитанской повязкой.

Бекхэм на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

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Он женат на вокалистке Spice Girls Виктории Бекхэм и имеет троих сыновей: Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса, Круза Дэвида и дочь Харпер Севен.