Дэвид Бекхэм показал, с кем занимается земледелием

Английский футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фотографию с дочерью Харпер на своем огороде, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он с теплотой отметил, что дочь является его маленькой помощницей.

"Итак, органическое земледелие начинается с моего маленького помощника. Быстрая проверка моих пчел, затем переходим к овощам. Спасибо, мамочка, за картинку", – подписал пост Бекхэм.





Отметим, что супруга спортсмена, Виктория Бэкхем, родила Дэвиду 4 детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также долгожданную дочь Харпер. Дэвид Бекхэм сделал тату с именами детей. Также на плече спортсмена изображен портрет жены, а на левой руке набиты слово Love и ласточка. Всего тело Дэвида украшают 17 татуировок.



Ранее Дэвид Бекхэм анонсировал документальный фильм о себе.