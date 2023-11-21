Дэвид Бекхэм показал, с кем занимается земледелием
Фото: Instagram/davidbeckham
Английский футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фотографию с дочерью Харпер на своем огороде, сообщает Zakon.kz.
В Instagram он с теплотой отметил, что дочь является его маленькой помощницей.
"Итак, органическое земледелие начинается с моего маленького помощника. Быстрая проверка моих пчел, затем переходим к овощам. Спасибо, мамочка, за картинку", – подписал пост Бекхэм.
Отметим, что супруга спортсмена, Виктория Бэкхем, родила Дэвиду 4 детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также долгожданную дочь Харпер. Дэвид Бекхэм сделал тату с именами детей. Также на плече спортсмена изображен портрет жены, а на левой руке набиты слово Love и ласточка. Всего тело Дэвида украшают 17 татуировок.
Ранее Дэвид Бекхэм анонсировал документальный фильм о себе.
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