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Сопернику казахстанского боксера заклеили скотчем обувь во время боя

Сопернику казахстанского боксера заклеили скотчем обувь во время боя Фото: Instagram/batyr_jukembaev
Утром 21 сентября в американском Плант-сити состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок казахстанца Батыржана Джукембаева с аргентинцем Уго Альберто Рольданом, сообщает Zakon.kz.

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В первом раунде казахстанец побывал в нокдауне, но смог восстановиться и одержать победу в тяжелом десятираундовом бою. Мнения судей разделились: один отдал победу аргентинцу с большим перевесом 97–92, но двое "проголосовали" за казахстанца: 96–93, 95–94.

Как отметили авторы паблика о боксе Bad Left Hook, обувь Рольдана развалились в середине боя.

"Между четвертым и пятым раундами ее пришлось склеивать скотчем, потому что подошвы отделялись от верха ботинок. Это не поставило под угрозу движения Рольдана, но это свободное и легкое движение могло стоить ему боя", – отметили в публикации.

Казахстанский боксер после поединка отметил неудобный стиль соперника и начал искать нового оппонента для следующего поединка.

"Кто следующий?"Батыржан Джукембаев

Ранее мы сообщили о том, что сенсационный чемпион мира из Казахстана по вольной борьбе принял судьбоносное решение.

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