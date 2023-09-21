Сопернику казахстанского боксера заклеили скотчем обувь во время боя

Утром 21 сентября в американском Плант-сити состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок казахстанца Батыржана Джукембаева с аргентинцем Уго Альберто Рольданом, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".



В первом раунде казахстанец побывал в нокдауне, но смог восстановиться и одержать победу в тяжелом десятираундовом бою. Мнения судей разделились: один отдал победу аргентинцу с большим перевесом 97–92, но двое "проголосовали" за казахстанца: 96–93, 95–94.

Как отметили авторы паблика о боксе Bad Left Hook, обувь Рольдана развалились в середине боя.

"Между четвертым и пятым раундами ее пришлось склеивать скотчем, потому что подошвы отделялись от верха ботинок. Это не поставило под угрозу движения Рольдана, но это свободное и легкое движение могло стоить ему боя", – отметили в публикации.

Казахстанский боксер после поединка отметил неудобный стиль соперника и начал искать нового оппонента для следующего поединка.

"Кто следующий?" Батыржан Джукембаев

Ранее мы сообщили о том, что сенсационный чемпион мира из Казахстана по вольной борьбе принял судьбоносное решение.