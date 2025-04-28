Казахстанский боксер прославился мощным ударом в Ташкенте

В Ташкенте завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок с участием казахстанца Айдоса Тастаева, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, соперником нашего спортсмена стал узбекистанец Дильдодбек Насирдинов. Бой не продлился отведенные шесть раундов и завершился досрочной победой нашего боксера из первого полусреднего веса. Айдос Тастаев отправил соперника в нокаут.

Теперь в активе Айдоса Тастаева стало четыре победы.

Ранее трехкратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай блеснула навыками владения футбольным мячом.