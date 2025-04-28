#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
515.03
584.82
6.24
Спорт

Казахстанский боксер прославился мощным ударом в Ташкенте

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 05:58 Фото: Instagram/bashen.aidos
В Ташкенте завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок с участием казахстанца Айдоса Тастаева, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, соперником нашего спортсмена стал узбекистанец Дильдодбек Насирдинов. Бой не продлился отведенные шесть раундов и завершился досрочной победой нашего боксера из первого полусреднего веса. Айдос Тастаев отправил соперника в нокаут.

Теперь в активе Айдоса Тастаева стало четыре победы.

Ранее трехкратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай блеснула навыками владения футбольным мячом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Вашингтон" vs "Монреаль": итоги серии четвертого матча Кубка Стэнли
Спорт
08:10, Сегодня
"Вашингтон" vs "Монреаль": итоги серии четвертого матча Кубка Стэнли
Казахстанский клуб впервые победил в Лиге чемпионов
Спорт
02:40, 28 апреля 2025
Казахстанский клуб впервые победил в Лиге чемпионов
"Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" и в 20-й раз выиграл чемпионат Англии
Спорт
23:02, 27 апреля 2025
"Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" и в 20-й раз выиграл чемпионат Англии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: