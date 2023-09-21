"Русский танк" и "монстр" из Дагестана: с кем будет биться в новом весе Ризабек Айтмухан

Ризабек Айтмухан стал первым в истории казахстанской вольной борьбы чемпионом мира в весе до 92 кг. После триумфа борец объявил, что собирается перейти в олимпийскую категорию до 97 кг. С кем предстоит сразиться нашей сенсации? В этом разбирался Zakon.kz.

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На чемпионате мира в весе до 97 кг собрался звездный состав участников. Двукратный олимпийский чемпион, победители мировых первенств и континентальных: конкуренция в этой категории запредельная.

Главной неожиданностью турнира стало выступление Ахмеда Тажудинова. Спортивные паблики уже облетала его история: еще в юном возрасте он был рад сфотографироваться со своим кумиром – Абдулрашидом Садулаевым – и тренировался в его школе в Дагестане. Главным достижением Ахмеда к сентябрю 2023-го стало "золото" чемпионата Азии этого года в Астане… в составе сборной Бахрейна, куда он перебрался совсем недавно.

В Белграде уроженец Дагестана Тажудинов произвел фурор: три схватки до полуфинала он выиграл со счетом 31:0, заработав от болельщиков прозвище "Монстр". В битве за выход в финал он разнес своего кумира Садулаева – 9:2. В решающей схватке шансов у Магомедхана Магомедова не было. Азербайджанский "вольник" заработал один балл. А Тажудинов – восемь.

"Несмотря на проигрыш в полуфинале, россиянин Абдулрашид Садулаев (его в Рио американские журналисты прозвали "Русский танк") остается той силой, с которой всем следует считаться. Он, несмотря на травму шеи, оказал самое серьезное сопротивление Тажудинову и в случае выступления на Олимпиаде может проявить свои истинные сверхспособности именно в Париже".

28-летний американец Кайл Снайдер стал самым молодым в истории США олимпийским чемпионом в борьбе: он разнес всех в Рио в 2016-м. Спустя пять лет Кайл проиграл в Токио только Садулаеву в финале. Это сильный, технически одаренный борец, которого списывать со счетов нельзя.

"Вторым" эшелоном – борцами, которые способны выйти на топовый уровень – уже сейчас стоит считать Магомедхана Магомедова, грузина Гиви Матчарашвили (он в Белграде победил нашего Алишера Ергали) и Ибрагима Гифтчи из Турции. Представляющий Узбекистан Ибрагим Магомедов также может похвастаться олимпийской "бронзой" и двумя титулами чемпиона Азии".

Те, кто забывает об одной очень весомой силе в вольной борьбе – иранцах, допускают большую ошибку. Это та страна, которая способна в кратчайшие сроки в любой весовой категории явить миру элитного борца. Но пока в этой категории есть мощный Моджтаба Голейи. И он вполне может выйти на новый уровень.

Ризабек Айтмухан вывел казахстанскую вольную борьбу на новый уровень. Тем интереснее будет наблюдать за его развитием в условиях сверхконкурентной среды.

Ранее мы рассказали о том, борцы из какой страны лучше всех выступали на чемпионатах мира по борьбе: Казахстана, Кыргызстана или Узбекистана.