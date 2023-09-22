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Азиада-2023: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 22 сентября

Азиада-2023 Фото: olympic.kz/Sabirov Sali
Olympic.kz представляет анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу.

Сегодня, 22 сентября, в борьбу за медали Азиатских вступят команды Казахстана по настольному теннису. Также состоится полуфинал в академической гребле. Ниже представлена программа соревновательного дня с участием казахстанцев.

Начало соревнований указано по времени Астаны.

Вид спорта: Пляжный волейбол, женщины. Матч против Китая (групповой раунд)

Кто: Алина Раченко, Анастасия Уколова

Начало: 10:00

Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Матч против Китая (групповой раунд)

Кто: Нурдос Алдаш, Кирилл Гурин

Начало: 13:00

Вид спорта: Современное пятиборье, мужчины. Фехтование, плавание, лазер-ран

Кто: Павел Ильяшенко, Кирилл Стадник, Темирлан Абдраимов, Георгий Борода-Дудочкин

Начало: 08:00

Вид спорта: Академическая гребля, мужчины (одиночка). Полуфинал

Кто: Владислав Яковлев

Вид спорта: Настольный теннис, мужчины/женщины. Командные соревнования, квалификация

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Начало: 08:00

Вид спорта: Волейбол, мужчины. Матч против Японии

Кто: Мужская команда Казахстана

Начало: 12:30

Официальное открытие Азиатских игр в Ханчжоу состоится 23 сентября.

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