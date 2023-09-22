Азиада-2023: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 22 сентября
Сегодня, 22 сентября, в борьбу за медали Азиатских вступят команды Казахстана по настольному теннису. Также состоится полуфинал в академической гребле. Ниже представлена программа соревновательного дня с участием казахстанцев.
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Вид спорта: Пляжный волейбол, женщины. Матч против Китая (групповой раунд)
Кто: Алина Раченко, Анастасия Уколова
Начало: 10:00
Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Матч против Китая (групповой раунд)
Кто: Нурдос Алдаш, Кирилл Гурин
Начало: 13:00
Вид спорта: Современное пятиборье, мужчины. Фехтование, плавание, лазер-ран
Кто: Павел Ильяшенко, Кирилл Стадник, Темирлан Абдраимов, Георгий Борода-Дудочкин
Начало: 08:00
Вид спорта: Академическая гребля, мужчины (одиночка). Полуфинал
Кто: Владислав Яковлев
Вид спорта: Настольный теннис, мужчины/женщины. Командные соревнования, квалификация
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 08:00
Вид спорта: Волейбол, мужчины. Матч против Японии
Кто: Мужская команда Казахстана
Начало: 12:30
Официальное открытие Азиатских игр в Ханчжоу состоится 23 сентября.