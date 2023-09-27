Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 28 сентября

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В шестой день Игр в Ханчжоу казахстанцы выступят в 16 видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Мастера пулевой и стендовой стрельбы вновь попытаются обрадовать страну. Очередные поединки проведут боксеры и тхэквондисты. Стартует первый раунд в гольфе, сообщает Prosports.kz. Гольф

6:30. Индивидуальные соревнования. Первый раунд. Женщины 6:30. Командные соревнования. Первый раунд. Женщины Альбина Агаева, Исламия, Абелди Ривекка Джумагулова 8:30. Индивидуальные соревнования. Первый раунд. Женщины 8:30. Командные соревнования. Первый раунд. Женщины Бахтияр Абдулин, Марат Багтжанов, Шерхан Сугур, Касиет Дюсенбаев Стендовая стрельба 7:00. Скит. Смешанные команды. Квалификация Эдуард Ещенко, Асем Орынбай Пулевая стрельба 7:00. Пневматический пистолет с 10 м. Мужчины. Квалификация 7:00. Пневматический пистолет с 10 м. Мужчины. Командные соревнования. Финал Максим Мазепа, Валерий Рахимжан, Эльдар Иманкулов 7:00. Подвижная мишень с 10 м. Женщины. Финал 7:00. Подвижная мишень с 10 м. Женщины. Командные соревнования. Финал Александра Садуакасова, Фатима Ирназарова, Зухра Ирназарова Фехтование Командная сабля. Мужчины. 1/8 финала 7:00. Казахстан - Непал Плавание 8:00. Вольный стиль 50 м. Предварительный заплыв София Сподаренко 8:10. Баттерфляй 50 м. Предварительный заплыв Адильбек Мусин 8:39. Брасс 200 м. Предварительный заплыв Арсен Кожахметов Велотрек Омниум. Мужчины 8:00. Скретч 9:32. Темповая гонка 13:27. Гонка на выбывание 15:03. Гонка по очкам Артем Захаров 13:45. Мэдисон. Женщины Акпеил Оссим, Анжела Соловьева Настольный теннис Женщины 1/16 финала 9:45. Сарвиноз Миркадирова – Джинги Жоу (Индонезия) Мужчины 1/16 финала 15:10 Алан Курмангалиев – Томоказу Харимото (Япония) 15:55. Кирилл Герасименко – Хоан Дин Ан (Вьетнам) Пары. Мужчины. 1/16 финала 10:30 Алан Курмангалиев/ Кирилл Герасименко – Вуджин Джан/Джонахун Лим (Южная Корея) 11:05. Айдос Кенжигулов/Владислав Захаров – Жендон Фан/Чукин Ван (Китай) Пары. Женщины. 1/16 финала 14:00. Сарвиноз Миркадирова/Ангелина Романовская - Малак Хоуру/Мариана Сакахиан (Ливан) 14:35. Зауреш Акашева/Анастасия Лаврова – Сутирха Мухнрджи/ Аухика Мухерджи Теннис Микст. Четвертьфинал 11:00. Казахстан-1 (Ломакин, Куламбаева) – Индия-1 Тхэквондо 7:00. Предварительные раунды. Женщины +67 кг, мужчины +80 кг 12:00. Финалы Жансель Дениз (+67 кг), Смаил Дюсебай (80 кг) Пляжный волейбол Матч за третье место. Мужчины 12:00. Богату/Яковлев – Поурасгари/Агхаджанигхасад (Иран) Спортивная гимнастика 12:30 Финалы в отдельных видах Дарья Ясинская (опорный прыжок), Нариман Курбанов (конь) Водное поло Групповой этап. Женщины 14:30. Казахстан – Южная Корея Баскетбол Групповой этап. Мужчины 15:30. Казахстан – ОАЭ Бокс Женщины. 1/8 финала 17:15. Римма Волосенко (60 кг) – Шихуй Ву (Тайбэй) Мужчины. 1/8 финала 18:30. Сакен Бибосинов (51 кг) – Хасанбой Дусматов (Узбекистан) Мужчины. 1/8 финала 19:30. Асланбек Шымбергенов (71 кг) – Ван (Китай) Баскетбол 3Х3 Групповой этап. Мужчины 19:05. Казахстан – Таиланд Киберспорт Dream Three Kingdoms 2. Четвертьфинал 12:00. Казахстан - Таиланд Читайте также Олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова и Дмитрий Баландин поздравили победителей и призеров Азиатских игр Еще одна "бронза" в копилке казахстанской сборной на Азиатских играх Еще две "бронзы" завоевали казахстанцы на Азиаде

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