Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 28 сентября
Мастера пулевой и стендовой стрельбы вновь попытаются обрадовать страну. Очередные поединки проведут боксеры и тхэквондисты. Стартует первый раунд в гольфе, сообщает Prosports.kz.
Гольф
6:30. Индивидуальные соревнования. Первый раунд. Женщины
6:30. Командные соревнования. Первый раунд. Женщины
Альбина Агаева, Исламия, Абелди Ривекка Джумагулова
8:30. Индивидуальные соревнования. Первый раунд. Женщины
8:30. Командные соревнования. Первый раунд. Женщины
Бахтияр Абдулин, Марат Багтжанов, Шерхан Сугур, Касиет Дюсенбаев
Стендовая стрельба
7:00. Скит. Смешанные команды. Квалификация
Эдуард Ещенко, Асем Орынбай
Пулевая стрельба
7:00. Пневматический пистолет с 10 м. Мужчины. Квалификация
7:00. Пневматический пистолет с 10 м. Мужчины. Командные соревнования. Финал
Максим Мазепа, Валерий Рахимжан, Эльдар Иманкулов
7:00. Подвижная мишень с 10 м. Женщины. Финал
7:00. Подвижная мишень с 10 м. Женщины. Командные соревнования. Финал
Александра Садуакасова, Фатима Ирназарова, Зухра Ирназарова
Фехтование
Командная сабля. Мужчины. 1/8 финала
7:00. Казахстан - Непал
Плавание
8:00. Вольный стиль 50 м. Предварительный заплыв
София Сподаренко
8:10. Баттерфляй 50 м. Предварительный заплыв
Адильбек Мусин
8:39. Брасс 200 м. Предварительный заплыв
Арсен Кожахметов
Велотрек
Омниум. Мужчины
8:00. Скретч
9:32. Темповая гонка
13:27. Гонка на выбывание
15:03. Гонка по очкам
Артем Захаров
13:45. Мэдисон. Женщины
Акпеил Оссим, Анжела Соловьева
Настольный теннис
Женщины 1/16 финала
9:45. Сарвиноз Миркадирова – Джинги Жоу (Индонезия)
Мужчины 1/16 финала
15:10 Алан Курмангалиев – Томоказу Харимото (Япония)
15:55. Кирилл Герасименко – Хоан Дин Ан (Вьетнам)
Пары. Мужчины. 1/16 финала
10:30 Алан Курмангалиев/ Кирилл Герасименко – Вуджин Джан/Джонахун Лим (Южная Корея)
11:05. Айдос Кенжигулов/Владислав Захаров – Жендон Фан/Чукин Ван (Китай)
Пары. Женщины. 1/16 финала
14:00. Сарвиноз Миркадирова/Ангелина Романовская - Малак Хоуру/Мариана Сакахиан (Ливан)
14:35. Зауреш Акашева/Анастасия Лаврова – Сутирха Мухнрджи/ Аухика Мухерджи
Теннис
Микст. Четвертьфинал
11:00. Казахстан-1 (Ломакин, Куламбаева) – Индия-1
Тхэквондо
7:00. Предварительные раунды. Женщины +67 кг, мужчины +80 кг
12:00. Финалы
Жансель Дениз (+67 кг), Смаил Дюсебай (80 кг)
Пляжный волейбол
Матч за третье место. Мужчины
12:00. Богату/Яковлев – Поурасгари/Агхаджанигхасад (Иран)
Спортивная гимнастика
12:30 Финалы в отдельных видах
Дарья Ясинская (опорный прыжок), Нариман Курбанов (конь)
Водное поло
Групповой этап. Женщины
14:30. Казахстан – Южная Корея
Баскетбол
Групповой этап. Мужчины
15:30. Казахстан – ОАЭ
Бокс
Женщины. 1/8 финала
17:15. Римма Волосенко (60 кг) – Шихуй Ву (Тайбэй)
Мужчины. 1/8 финала
18:30. Сакен Бибосинов (51 кг) – Хасанбой Дусматов (Узбекистан)
Мужчины. 1/8 финала
19:30. Асланбек Шымбергенов (71 кг) – Ван (Китай)
Баскетбол 3Х3
Групповой этап. Мужчины
19:05. Казахстан – Таиланд
Киберспорт
Dream Three Kingdoms 2. Четвертьфинал
12:00. Казахстан - Таиланд