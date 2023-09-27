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Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 28 сентября

спортивная гимнастика Фото: pixabay
В шестой день Игр в Ханчжоу казахстанцы выступят в 16 видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Мастера пулевой и стендовой стрельбы вновь попытаются обрадовать страну. Очередные поединки проведут боксеры и тхэквондисты. Стартует первый раунд в гольфе, сообщает Prosports.kz.

Гольф

6:30. Индивидуальные соревнования. Первый раунд. Женщины

6:30. Командные соревнования. Первый раунд. Женщины

Альбина Агаева, Исламия, Абелди Ривекка Джумагулова

8:30. Индивидуальные соревнования. Первый раунд. Женщины

8:30. Командные соревнования. Первый раунд. Женщины

Бахтияр Абдулин, Марат Багтжанов, Шерхан Сугур, Касиет Дюсенбаев

Стендовая стрельба

7:00. Скит. Смешанные команды. Квалификация

Эдуард Ещенко, Асем Орынбай

Пулевая стрельба

7:00. Пневматический пистолет с 10 м. Мужчины. Квалификация

7:00. Пневматический пистолет с 10 м. Мужчины. Командные соревнования. Финал

Максим Мазепа, Валерий Рахимжан, Эльдар Иманкулов

7:00. Подвижная мишень с 10 м. Женщины. Финал

7:00. Подвижная мишень с 10 м. Женщины. Командные соревнования. Финал

Александра Садуакасова, Фатима Ирназарова, Зухра Ирназарова

Фехтование

Командная сабля. Мужчины. 1/8 финала

7:00. Казахстан - Непал

Плавание

8:00. Вольный стиль 50 м. Предварительный заплыв

София Сподаренко

8:10. Баттерфляй 50 м. Предварительный заплыв

Адильбек Мусин

8:39. Брасс 200 м. Предварительный заплыв

Арсен Кожахметов

Велотрек

Омниум. Мужчины

8:00. Скретч

9:32. Темповая гонка

13:27. Гонка на выбывание

15:03. Гонка по очкам

Артем Захаров

13:45. Мэдисон. Женщины

Акпеил Оссим, Анжела Соловьева

Настольный теннис

Женщины 1/16 финала

9:45. Сарвиноз Миркадирова – Джинги Жоу (Индонезия)

Мужчины 1/16 финала

15:10 Алан Курмангалиев – Томоказу Харимото (Япония)

15:55. Кирилл Герасименко – Хоан Дин Ан (Вьетнам)

Пары. Мужчины. 1/16 финала

10:30 Алан Курмангалиев/ Кирилл Герасименко – Вуджин Джан/Джонахун Лим (Южная Корея)

11:05. Айдос Кенжигулов/Владислав Захаров – Жендон Фан/Чукин Ван (Китай)

Пары. Женщины. 1/16 финала

14:00. Сарвиноз Миркадирова/Ангелина Романовская - Малак Хоуру/Мариана Сакахиан (Ливан)

14:35. Зауреш Акашева/Анастасия Лаврова – Сутирха Мухнрджи/ Аухика Мухерджи

Теннис

Микст. Четвертьфинал

11:00. Казахстан-1 (Ломакин, Куламбаева) – Индия-1

Тхэквондо

7:00. Предварительные раунды. Женщины +67 кг, мужчины +80 кг

12:00. Финалы

Жансель Дениз (+67 кг), Смаил Дюсебай (80 кг)

Пляжный волейбол

Матч за третье место. Мужчины

12:00. Богату/Яковлев – Поурасгари/Агхаджанигхасад (Иран)

Спортивная гимнастика

12:30 Финалы в отдельных видах

Дарья Ясинская (опорный прыжок), Нариман Курбанов (конь)

Водное поло

Групповой этап. Женщины

14:30. Казахстан – Южная Корея

Баскетбол

Групповой этап. Мужчины

15:30. Казахстан – ОАЭ

Бокс

Женщины. 1/8 финала

17:15. Римма Волосенко (60 кг) – Шихуй Ву (Тайбэй)

Мужчины. 1/8 финала

18:30. Сакен Бибосинов (51 кг) – Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

Мужчины. 1/8 финала

19:30. Асланбек Шымбергенов (71 кг) – Ван (Китай)

Баскетбол 3Х3

Групповой этап. Мужчины

19:05. Казахстан – Таиланд

Киберспорт

Dream Three Kingdoms 2. Четвертьфинал

12:00. Казахстан - Таиланд

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