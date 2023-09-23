Спортивное руководство страны провело встречу с казахстанскими спортсменами в Ханчжоу

Президент Национального Олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев и министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев посетили атлетическую деревню Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), места проживания команд и столовую, а также встретились со спортсменами, тренерами и врачами.

Также они обсудили текущие вопросы, оценили готовность спортсменов к предстоящим соревнованиям.

"Участие в Азиатских играх является важной ступенью в вашей спортивной карьере, и я надеюсь, что оно станет яркой и успешной вехой на вашем пути. Азиатские игры — это уникальный момент, который дает возможность раскрыть ваш спортивный потенциал и представить себя всему миру. Помните, что ваши победы вдохновляют не только спортивное сообщество, но и нашу молодежь на занятия спортом. Вы уже являетесь примером для подрастающего поколения. Сегодня я вижу в ваших глазах огонь и уверен в вашей готовности к борьбе за медали. Азиатские игры являются своего рода генеральным смотром состояния наших дел перед Олимпиадой в Париже, нам очень важно получить лицензии на предстоящие Олимпийские игры. Я желаю вам покорить самые высокие вершины!" –сказал Тимур Кулибаев.

В мероприятии также принял участие олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев, который также обратился к спортсменам с пожеланиями успеха на предстоящих Играх.



"Уверен, что нынешние Игры внесут весомый вклад в укрепление победных традиций казахстанского спорта. И, конечно, Игры – это прекрасная возможность оценить свой уровень подготовки, отточить мастерство, набраться опыта. Поздравляю вас со стартом Азиады, желаю удачи и достижения поставленных целей!" – сказал Серик Сапиев.

Спортсмены в свою очередь поблагодарили всех за поддержку.

Абиба Абужакынова, бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо:

"Хочу сказать большое спасибо всему казахстанскому народу, который в эти дни болеет за нас. Такое внимание заряжает нас энергией, дает нам силы. Мы готовы показать свои сильные стороны. И будем стараться выложиться на все сто процентов, чтобы показать достойное выступление на Азиатских играх и добиться побед. Наша команда прошла усиленную подготовку перед Азиадой. И мы приехали в Ханчжоу за медалями. Алга, Казахстан".

Асланбек Шымбергенов, чемпион мира по боксу:

"Наша задача — показать максимально высокие результаты на Азиатских играх. Мы полностью готовы к соревнованиям. И будем биться за страну и флаг Казахстана. Азиада — это один из важнейших турниров, поэтому нацелены только на победу".

Фото: пресс-служба НОК РК

Всего в континентальном первенстве примут участие около 12 500 спортсменов из 45 стран. Здесь будут разыграны лицензии на Олимпийские игры в Париже- 2024. Азиатские игры в Ханчжоу включают в себя почти все главные олимпийские дисциплины.

Напомним, что церемония открытия Азиатских игр состоится сегодня, 23 сентября, на стадионе Олимпийского спортивного центра. В Ханчжоу уже прибыло свыше 300 атлетов. Всего в состав нашей сборной вошли 525 атлетов, которые будут бороться за медали в 30 видах спорта, 27 из которых – олимпийские.

Азиатские игры-2023 пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В девяти видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. В общей сложности на Азиаде будет разыгран 481 комплект медалей в 61 дисциплине. Впервые Азиатские игры были проведены в 1951 году в Дели (Индия).

Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан является самостоятельной независимой общественной организацией, создан с целью развития и защиты Олимпийского движения в соответствии с Олимпийской Хартией, продвижения Олимпийских ценностей – уважения, дружбы и совершенства на территории Казахстана. Еще одной целью Национального Олимпийского Комитета является развитие спорта высших достижений Республики Казахстан через подготовку высококлассных казахстанских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Президент Национального Олимпийского Комитета Казахстана – Тимур Кулибаев.