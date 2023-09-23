Азиатские игры в Ханчжоу: пять казахстанских спортсменов вышли в финал

Национальный Олимпийский комитет РК опубликовал сводку промежуточных результатов казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР) за 22 сентября, сообщает Zakon.kz.

По итогам выступлений в очередной соревновательный день Азиады-2023 пять казахстанских атлетов смогли пробиться в финал. В современном пятиборье успешно преодолели квалификационный раунд Павел Ильяшенко, Кирилл Стадник, Темирлан Абдраимов, Георгий Борода-Дудочкин. Финал у мужчин состоится 24 сентября.



Также успеха добился Владислав Яковлев. Представитель команды Казахстана по академической гребле в полуфинальном заплыве показал второй результат, что позволило ему пробиться в финал. Розыгрыш наград в этом виде состоится 25 сентября.

В соревнованиях по пляжному волейболу среди женщин казахстанки Алина Рачкова и Анастасия Уколова проиграли команде Китая со счетом 0:2. Также неудачу потерпели Нурдос Алдаш с Кириллом Гуриным. Дуэт уступил китайскому составу со счетом 0:2.

Женская сборная Казахстана по настольному теннису в предварительном раунде командных соревнований потерпела поражение от Китая (0:3). Мужская в свою очередь проиграла Тайбэю (1:3).

В мужском волейболе отечественные спортсмены уступили Японии со счетом 0:3.

Сегодня, 23 сентября, соревнования пройдут только в настольном теннисе. Мужская и женская команды проведут очередные матчи квалификационного этапа.

Женщины в 08:00 (здесь и далее время указано астанинское) начнут матч против Макао, а мужчины сразятся против Мальдив. Старт встречи намечен на 10:00.

Центральным событием дня станет открытие летних Азиатских игр-2023. Торжественная церемония начнется в 17:00.

Азиатские игры-2023 пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Официальная церемония открытия летних Азиатских игр состоится 23 сентября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.

Фото: НОК РК

НОК РК является самостоятельной некоммерческой общественной организацией. Миссией НОК РК является развитие и защита Олимпийского движения, продвижение олимпийских ценностей, развитие спорта высших достижений Республики Казахстан через подготовку высококлассных казахстанских спортсменов.



Спонсорами казахстанской команды на XIX Азиатских играх в Ханчжоу и спортивных журналистов от казахстанских СМИ выступили Генеральный партнер НОК РК АО "ФНБ "Самрук-Қазына" и Фонд поддержки индустрии туризма и спорта Sport Qory, оказывающие системную поддержку в проведении мероприятий по популяризации массового спорта и Олимпийского движения в Казахстане.

Все последние новости об Азиатских играх в Ханчжоу доступны на сайте www.olympic.kz и на официальных аккаунтах Национального Олимпийского комитета РК.