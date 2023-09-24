Адильбек Мусин и Аделаида Пчелинцева обновили рекорды Казахстана

Сегодня на Азиатских играх в китайском городе Ханчжоу в водном центре Aquatic Sports Arena стартовали соревнования по плаванию, в которых будет разыгран 41 комплект медалей, сообщает Zakon.kz.

В предварительном заплыве Адильбек Мусин преодолел дистанцию 100 м вольным стилем за 49.18 сек. и квалифицировался в финал на 6 месте. Этот результат является новым рекордом Казахстана.

Фото: Федерации водных видов спорта

Также обновила рекорд Казахстана на дистанции 50 м брасс Аделаида Пчелинцева. В предварительном заплыве она показала результат 31.28 сек. и квалифицировалась в финал на 7 месте.

Фото: Федерации водных видов спорта

Президент Федерации водных видов спорта Андрей Крюков:

"Аделаида и Адильбек стабильно показывают положительную динамику результатов. Я уверен, что ребята хорошо подготовились к Азиатским играм и выступят на высоком уровне".

Мусин Адильбек:

"Хорошо, что мы начинаем выступать в первые дни Азиады, начало получилось неплохим. Сборная в хорошей форме, о чем говорят результаты. Настраиваемся на финальную часть. Болейте за нас!"

Напомним, что Азиада является самым масштабным спортивным мероприятием после Олимпийских игр. В составе казахстанской сборной за награды Азиатских игр-2022 будут соревноваться 525 спортсменов в 30 видах спорта, 27 из которых являются олимпийскими.

Всего в программе соревнований примут участие около 12,5 тысячи атлетов из 45 стран Азии. В рамках соревнований будет разыгран 481 комплект медалей в 40 видах спорта.

Федерация водных видов спорта – общественная организация, является руководящим органом для всех водных видов спорта на территории Казахстана: плавания, водного поло, артистического плавания, прыжков в воду и плавания на открытой воде. Президент Федерации – Андрей Крюков.



Партнерами РОО "Федерация водных видов спорта" являются КФ "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта" и благотворитель – Акционерное общество "Самрук-Қазына", благодаря помощи которых федерация реализует проекты по подготовке отечественных сборных команд и резерва по водным видам спорта.