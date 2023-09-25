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Никита Чирюкин завоевал для Казахстана бронзовую медаль Азиады

Никита Чирюкин завоевал для Казахстана бронзовую медаль Азиады Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Казахстанец Никита Чирюкин стал бронзовым призером Азиатских игр в Ханчжоу. Он завоевал награду в соревнованиях по пулевой стрельбе, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК 25 сентября, Никита Чирюкин стал бронзовым призером Азиады в Ханчжоу в соревнованиях по стрельбе из скоростного пистолета. Он набрал 26 баллов.

Казахстанец Никита Чирюкин завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по пулевой стрельбе в рамках Азиатских игр в Ханчжоу. Наш спортсмен стал третьим в стрельбе из скоростного пистолета, набрав 26 баллов.

Первое место досталось китайцу Юхону Ли, второе занял также представитель КНР Янгпан Лю.

"Никита – победитель и призер многих статусных соревнований, и сегодня он это подтвердил. Конкуренция была тяжелой, но ему удалось показать свое мастерство. Поздравляю Никиту, его товарищей по команде и тренеров с этой наградой", – прокомментировал министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

В июле Никита Чирюкин стал чемпионом мира по стрельбе среди юниоров и завоевал золотую медаль для сборной Казахстана на соревнованиях в Южной Корее.

Никита Дробны
Азиада - 2023 Министерство туризма и спорта РК Казахстан
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