Казахстанский стрелок Никита Чирюкин возглавил азиатский рейтинг
Фото: НОК РК
Представитель команды Казахстана по пулевой стрельбе Никита Чирюкин занял первое место в обновленном азиатском рейтинге ASC, сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, казахстанский спортсмен удерживает за собой первую позицию в стрельбе из скорострельного пистолета (25 метров). В его активе 1500 очков.
В десятку сильнейших вошел Константин Малиновский. У него пятая строчка в стрельбе из малокалиберной винтовки (50 метров, три положения). У женщин в этой же дисциплине Александра Ле находится на седьмом месте.
Валерий Рахимжанов в данном топ-листе занимает пятую позицию в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров).
Ранее определились первые победители чемпионата Казахстана по таэквондо.
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