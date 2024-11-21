Казахстанский стрелок Никита Чирюкин возглавил азиатский рейтинг

Представитель команды Казахстана по пулевой стрельбе Никита Чирюкин занял первое место в обновленном азиатском рейтинге ASC, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, казахстанский спортсмен удерживает за собой первую позицию в стрельбе из скорострельного пистолета (25 метров). В его активе 1500 очков.

В десятку сильнейших вошел Константин Малиновский. У него пятая строчка в стрельбе из малокалиберной винтовки (50 метров, три положения). У женщин в этой же дисциплине Александра Ле находится на седьмом месте.

Валерий Рахимжанов в данном топ-листе занимает пятую позицию в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров).

Ранее определились первые победители чемпионата Казахстана по таэквондо.

