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Казахстанский футболист женился на 20-летней блогерше и модели

Казахстанский футболист женился на 20-летней блогерше и модели Фото: Instagram/dimash_kashken
Казахстанский футболист, защитник карагандинского клуба "Шахтер" Динмухамед Кашкен и его уже жена – блогер, модель и певица Мерей Абилова – опубликовали фотографии, сделанные в мечети, сообщает Zakon.kz.

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Снимками молодожены поделились накануне, 25 сентября 2023 года, на своих страницах в Instagram.

Оказалось, что у 23-летнего Динмухамеда и 20-летней Мерей религиозный обряд бракосочетания (неке қию, никах), который проводится в день основной свадьбы, состоялся еще пять месяцев назад.

"В этот день я стала женой самого лучшего мужа! 23.04.23", – написала Абилова под публикацией.

Подписчики поздравили Кашкена и Абилову с важным событием и пожелали им счастья.

Отметим, что Динмухамед Кашкен сделал предложение руки и сердца Мерей Абиловой в марте 2023 года в Париже.

Возлюбленная футболиста ответила согласием.

Ранее один из самых востребованных российских актеров 34-летний Александр Петров удивил поклонников. На странице в Instagram 14 сентября 2023 года он заявил, что больше не холостяк – женился на девушке по имени Виктория.

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К удивлению подписчиков, оказалось, что Петров женился не на актрисе Анастасии Милославской, с которой встречался несколько лет, а на совершенно другой девушке.

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