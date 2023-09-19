Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанский депутат публично защитил жену

Казахстанский депутат публично защитил жену Фото: Instagram/daulet_mukayev
Казахстанский блогер, экономист, а с марта 2023 года еще и депутат Мажилиса Парламента РК Даулет Мукаев сегодня, 19 сентября 2023 года, на своей странице в Instagram опубликовал фото с женой, сообщает Zakon.kz.

На снимке, сделанном в мечети, мажилисмен и его жена держат свидетельство о заключении брака, которое выдают имамы после обряда "неке қию".

Казахстанский депутат публично защитил жену

Фото: Instagram/daulet_mukayev

Депутат написал, что они с женой Лаурой провели обряд "неке қию" в мечети, но сразу же поспешил отметить, что это шутка.

В открытых источниках нет информации о том, когда женился Даулет Мукаев. Но они с супругой уже воспитывают троих детей.

"По просьбе замечательной пары мы с Лаурой стали свидетелями", – пояснил мажилисмен, не уточнив имена молодоженов.

По его словам, обряд "неке қию" проводил главный имам мечети им. Ырыскелді қажы в Астане Нурлан Байжигитулы.

Большинство подписчиков депутата пожелали паре, которая провела в мечети обряд "неке қию", счастья и долгих лет совместной жизни. А одна из очень внимательных фолловеров сделала замечание Мукаеву по поводу фигуры его жены. По словам женщины, супруга мажилисмена день за днем якобы становится больше в размерах.

Ответ Мукаева не заставил себя долго ждать. Он просто коротко ответил на комментарий подписчицы: "Спасибо". А ярые сторонники депутата осудили женщину за такой поступок.

Материал по теме

Кто из одномандатников Алматы, Астаны и областей прошел в Мажилис

Отметим, что в марте 2023 года по итогам внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК Даулет Мукаев прошел в Мажилис по одномандатному округу.

Читайте также

Минздрав РК отреагировал на нападение на медиков в Талгарской больнице
Минздрав РК отреагировал на нападение на медиков в Талгарской больнице
Динара Халдарова
Интересное Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Налог на ТС
Отмена транспортного налога в РК влечет скрытый налог на автовладельцев, только в 10 раз больше
В Астане пенсионерка перерезала веревку промышленному альпинисту
В Астане пенсионерка перерезала веревку промышленному альпинисту
Жители Шымкента обратились к новому акиму с необычной просьбой
Жители Шымкента обратились к новому акиму с необычной просьбой
В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы
В Казахстане изменят правила приема в общеобразовательные школы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления