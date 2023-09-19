Казахстанский депутат публично защитил жену
На снимке, сделанном в мечети, мажилисмен и его жена держат свидетельство о заключении брака, которое выдают имамы после обряда "неке қию".
Фото: Instagram/daulet_mukayev
Депутат написал, что они с женой Лаурой провели обряд "неке қию" в мечети, но сразу же поспешил отметить, что это шутка.
В открытых источниках нет информации о том, когда женился Даулет Мукаев. Но они с супругой уже воспитывают троих детей.
"По просьбе замечательной пары мы с Лаурой стали свидетелями", – пояснил мажилисмен, не уточнив имена молодоженов.
По его словам, обряд "неке қию" проводил главный имам мечети им. Ырыскелді қажы в Астане Нурлан Байжигитулы.
Большинство подписчиков депутата пожелали паре, которая провела в мечети обряд "неке қию", счастья и долгих лет совместной жизни. А одна из очень внимательных фолловеров сделала замечание Мукаеву по поводу фигуры его жены. По словам женщины, супруга мажилисмена день за днем якобы становится больше в размерах.
Ответ Мукаева не заставил себя долго ждать. Он просто коротко ответил на комментарий подписчицы: "Спасибо". А ярые сторонники депутата осудили женщину за такой поступок.
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Отметим, что в марте 2023 года по итогам внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК Даулет Мукаев прошел в Мажилис по одномандатному округу.