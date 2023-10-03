Мудрик забил первый гол за "Челси" с 24-й попытки

Талантливый украинский полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик наконец-то открыл список забитых мячей за английский коллектив. Это случилось только в 24-м матче, который Мудрик провел за "аристократов", сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



22-летний игрок сборной Украины, которого в последнее время часто критикуют, наконец отметился дебютным голом за "Челси" в лондонском дерби. В рамках седьмого тура чемпионата Англии по футболу молодой полузащитник на 18-й минуте открыл счет в гостевом противостоянии с "Фулхэмом". Через минуту Армандо Броя принес "аристократам" итоговую выездную победу – 2:0.

Михаилу Мудрику понадобилось 24 матча, чтоб забить первый гол за "Челси" после перехода из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года.

Трансфер Мудрика в лондонский клуб обошелся в 100 млн евро, его контракт с "синими" рассчитан до 30 июня 2031 года.

"Рад, что Михаил забил свой первый гол, молодым игрокам нужно время. Когда он здесь появился, произошли большие перемены, и нелегко обосноваться в такой ситуации. Новым игрокам нужно было что-то добавить в команду. Пришло время проявить терпение, довериться этим молодым талантливым игрокам и укрепить уверенность. Это большая работа, шаг за шагом, иногда людям не хватает терпения. Даже когда мы не побеждали, мы были спокойны, сохраняли позитивный настрой и верили", – прокомментировал Маурисио Почеттино, главный тренер ФК "Челси".

После победы над "Фулхэмом" команда Почеттино поднялась на 11-е место в турнирной таблице первенства АПЛ, имея в активе 8 очков (две победы, две игры вничью и три поражения). В следующем туре лондонская команда сыграет на выезде с "Бернли".

Ранее в "Челси" сменился главный тренер.