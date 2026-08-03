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Спорт

Дастан Сатпаев и Михаил Мудрик тепло переговорили на тренировке "Челси"

Футбол Возвращение Украинца, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 20:23 Фото: Instagram/mmudryk10
Английский футбольный клуб "Челси" объявил о возвращении в строй своего украинского вингера Михаила Мудрика после отмены дисквалификации за допинг. Игрок прибыл на предсезонный сбор "аристократов" в Гонконг, сообщает Zakon.kz.

25-летний полузащитник сегодня присоединился к своим коллегам по команде, среди которых был и казахстанский талант Дастан Сатпаев.

Пока неизвестно, возьмет ли новый наставник "Челси" Хаби Алонсо украинского хавбека в свой состав. Это будет известно в течение ближайших трех недель в ходе предсезонного тура.

Помимо Мудрика в Гонконг прибыли еще Педру Нету, Жеовани Кенда, Дэнни Уэлбек, Майк Пендерс и Гейбриэл Слонина.

Что касается Михаила, то ему разрешили вернуться к тренировкам впервые с декабря 2024 года, после завершения антидопингового разбирательства.

Новый десант игроков скорее всего будет опробован уже 5 августа, когда "синие" проведут товарищеский матч против итальянского "Ювентуса".

Для нашего Дастана Сатпаева это игра будет третьей по счету в майке "Челси". В своем дебютном поединке 17-летний форвард оформил гол и принес победу над "Вестерн Сидней" (6;4).

А 1 августа казахстанец потерпел первое поражение в составе лондонского коллектива, уступив землякам из "Тоттенхэма" (1:2).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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