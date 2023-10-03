Лидер сборной Хорватии и "Реала" может стать одноклубником Месси

Один из старожилов испанского "Реала", капитан сборной Хорватии Лука Модрич, может вскоре надеть майку американского футбольного клуба "Интер Майами", за который успешно выступает знаменитый аргентинец Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

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Разговоры о переходе 38-летнего капитана хорватской дружины в чемпионат МЛС начались уже с недавних пор. По сведениям некоторых СМИ, опытного игрока хочет видеть в "Интер Майами" сам Лионель Месси. Скорее всего, переход Модрича в клуб из Флориды – вопрос некоторого времени.

Также серьезно заинтересован в приглашение игрока "Реала" совладелец американской команды Дэвид Бекхэм, который уже встретился с полузащитником. Эту информацию подтверждает журналист Флориан Плеттенберг.

ℹ️ Been told that @InterMiamiCF is definitely interested in signing Luka #Modric!



➡️ David Beckham wants him. Early stage but the 38 y/o is on the verge to leave #RealMadrid in 2024.



But Modric is totally focused on Real now as he wants to become a regular starter again.… pic.twitter.com/upfkmB0LLW — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 2, 2023

Однако близкие люди хорватского футболиста говорят, что Модрич на данный момент пока сосредоточен на целях мадридского коллектива. И не намерен покидать "галактикос" до окончания контракта, который действует до конца сезона.

В нынешнем сезоне Лука Модрич отыграл 7 игр за "сливочных" во всех турнирах. "Реал" в 8-м туре на выезде крупно переиграл "Жирону" (3:0) и возглавил турнирную таблицу испанского первенства.

Модрич признан одним из лучших полузащитников современности, рекордсмен сборной Хорватии по количеству проведенных матчей. На ЧМ-2018 он со своей сборной вышел в финал турнира, где его команда уступила французской сборной, тогда Лука был признан лучшим игроком того мундиаля.

