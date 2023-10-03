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Лидер сборной Хорватии и "Реала" может стать одноклубником Месси

Футбол Переход Майами Фото: Instagram/lukamodric10
Один из старожилов испанского "Реала", капитан сборной Хорватии Лука Модрич, может вскоре надеть майку американского футбольного клуба "Интер Майами", за который успешно выступает знаменитый аргентинец Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

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Разговоры о переходе 38-летнего капитана хорватской дружины в чемпионат МЛС начались уже с недавних пор. По сведениям некоторых СМИ, опытного игрока хочет видеть в "Интер Майами" сам Лионель Месси. Скорее всего, переход Модрича в клуб из Флориды – вопрос некоторого времени.

Также серьезно заинтересован в приглашение игрока "Реала" совладелец американской команды Дэвид Бекхэм, который уже встретился с полузащитником. Эту информацию подтверждает журналист Флориан Плеттенберг.

Однако близкие люди хорватского футболиста говорят, что Модрич на данный момент пока сосредоточен на целях мадридского коллектива. И не намерен покидать "галактикос" до окончания контракта, который действует до конца сезона. 

В нынешнем сезоне Лука Модрич отыграл 7 игр за "сливочных" во всех турнирах. "Реал" в 8-м туре на выезде крупно переиграл "Жирону" (3:0) и возглавил турнирную таблицу испанского первенства. 

Модрич признан одним из лучших полузащитников современности, рекордсмен сборной Хорватии по количеству проведенных матчей. На ЧМ-2018 он со своей сборной вышел в финал турнира, где его команда уступила французской сборной, тогда Лука был признан лучшим игроком того мундиаля. 

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