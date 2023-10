Лидер сборной Хорватии и "Реала" может стать одноклубником Месси

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!



Разговоры о переходе 38-летнего капитана хорватской дружины в чемпионат МЛС начались уже с недавних пор. По сведениям некоторых СМИ, опытного игрока хочет видеть в "Интер Майами" сам Лионель Месси. Скорее всего, переход Модрича в клуб из Флориды – вопрос некоторого времени.

Также серьезно заинтересован в приглашение игрока "Реала" совладелец американской команды Дэвид Бекхэм, который уже встретился с полузащитником. Эту информацию подтверждает журналист Флориан Плеттенберг.

ℹ️ Been told that @InterMiamiCF is definitely interested in signing Luka #Modric!



➡️ David Beckham wants him. Early stage but the 38 y/o is on the verge to leave #RealMadrid in 2024.



But Modric is totally focused on Real now as he wants to become a regular starter again.… pic.twitter.com/upfkmB0LLW